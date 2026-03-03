Αναστάτωση σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς Ελληνικό.

Άγριο επεισόδιο συνέβη σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς Ελληνικό, όταν 24χρονος τραυμάτισε με στυλό άλλον επιβάτη.

Στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα - Ελληνικό, στο ύψος της Γλυφάδας, για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία ο 24χρονος, έβγαλε το στυλό και τραυμάτισε στη μύτη τον επιβάτη.

Στη συνέχεια του το κάρφωσε στο μάτι, προκαλώντας του τραύματα.

Σε έλεγχο που του έγινε, αποδείχθηκε πως κουβαλούσε και μαχαίρι 18 εκατοστών, χωρίς να το χρησιμοποιήσει στην επίθεση.

Ο 24χρονος συνελήφθη καθώς κατηγορείται για βαριές σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοκατοχή, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άλλον επιβάτη, λόγω εξύβρισης.