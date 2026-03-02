Ο συναγερμός σήμανε ύστερα από ανησυχητικές αναφορές για άνδρα που εθεάθη να κρατά αιχμηρό όπλο.

Αρκετά άτομα φέρεται να μαχαιρώθηκαν από άνδρα που βρισκόταν σε αμόκ στο Εδιμβούργο το πρωί της Δευτέρας, μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συναγερμός σήμανε ύστερα από ανησυχητικές αναφορές για άνδρα που εθεάθη να κρατά αιχμηρά αντικείμενα.

Κάτοικοι έχουν αναφέρει πολλαπλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σχολεία στην περιοχή έχουν τεθεί σε τοπικό lockdown, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί διαχειρίζονται την εξελισσόμενη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εισέβαλε επίσης σε τοπικό κατάστημα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή Calders.

Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Ο αρχιθεωρητής Scott Kennedy δήλωσε: «Το περιστατικό έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό. Το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Εξειδικευμένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αστυνομικών, βρίσκονται σε κοντινή ιδιοκτησία και οι έρευνες συνεχίζονται. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Royal Infirmary of Edinburgh για ιατρική περίθαλψη. Κατανοώ ότι πρόκειται για ένα ανησυχητικό περιστατικό για την τοπική κοινότητα. Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Όποιος έχει πληροφορίες ή ανησυχίες μπορεί να απευθυνθεί στους παρόντες αστυνομικούς ή να καλέσει στο 101.»

Με πληροφορίες από thescottishsun.co.uk, dailyrecord.co.uk