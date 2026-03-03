Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, συναντήθηκε με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και συζητήθηκε η αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο για να υπερασπιστεί τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου από πιθανές ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τους Times.

Επίθεση με drone ιρανικής κατασκευής έπληξε διάδρομο προσγείωσης στη βάση Ακρωτηρίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. H Βρετανία γνωστοποίησε ότι το Ιράν στόχευσε βρετανικά περιουσιακά στοιχεία στο νησί.

Το δημοσίευμα των Times, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, συναντήθηκε σήμερα Τρίτη με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και συζητήθηκε η αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η Γαλλία σχεδιάζει να στείλει στην Κύπρο συστήματα αντιπυραυλικής και αντι-drone άμυνας.

Με πληροφορίες από Reuters