«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ και η Ισπανία του απάντησε καταλλήλως.

Η Ισπανία απάντησε στις απειλές που εξαπέλυσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές» με τη χώρα, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για την επιχείρησή των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε το απόγευμα της Τρίτης ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ.

Σε απάντησή της η Ισπανία τόνισε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αποτελούν «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη στρατιωτική επέμβαση».

Ισπανική κυβερνητική πηγή τόνισε πως εάν η Ουάσινγκτον θέλει να επανεξετάσει την εμπορική της σχέση με τη χώρα «θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών εταιρειών, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ».

«Διαθέτουμε τα απαραίτητα αποθέματα για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις ενός εμπορικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ» ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την κριτική για την απόφαση της Ισπανίας να μην ενταχθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο πέντε τοις εκατό του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα αιτήματά του. «Επομένως, θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας «δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία».

Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι η Ισπανία είναι «βασικό μέλος του ΝΑΤΟ» και ότι εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της.

Με πληροφορείς του AlJazeera/BBC