Μπορεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 να έκλεισε οριστικά στις 30 Απριλίου, ωστόσο οι πολίτες που έχουν ήδη λάβει τη σχετική έγκριση έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το καλοκαίρι για να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο voucher, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος από τα αυξημένα έξοδα των μετακινήσεών τους.

Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση, η εξαργύρωση της οικονομικής ενίσχυσης για το Fuel Pass μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τα τέλη Ιουλίου 2026.

Η συγκεκριμένη επιδότηση σχεδιάστηκε με σκοπό να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγγελματίες από το αυξημένο κόστος των καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά πρόσωπα που αποτελούν φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με το εισοδηματικό όριο του φορολογικού έτους 2024 να ξεκινά από τα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και να φτάνει έως τα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυτό αγγίζει τις 39.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό ποσό της ενίσχυσης παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας του δικαιούχου, αλλά και τον τρόπο καταβολής που επιλέχθηκε. Οι κάτοικοι των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας λαμβάνουν υψηλότερη επιδότηση, η οποία αγγίζει τα 60 ευρώ για τα αυτοκίνητα και τα 35 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες, εφόσον επιλεγεί η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αντίθετα, για την ηπειρωτική Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 50 και 30 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι επέλεξαν την πίστωση μέσω της ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την τελική ημερομηνία λήξης, καθώς μετά το πέρας της διορίας στα τέλη Ιουλίου, τυχόν υπολοιπόμενα ποσά θα χαθούν και δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων.