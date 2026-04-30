Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου.

Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, μέχρι τις 23:59, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Υπενθυμίζεται πως η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με το ποσό της επιδότησης να ξεκινά από 25 ευρώ και να φτάνει έως και τα 60 ευρώ.

Ρόλο παίζει επίσης η κατηγορία του οχήματος - επιβατικό Ι.Χ., μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο - το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας, δηλαδή αν πρόκειται για ηπειρωτική ή νησιωτική περιοχή, καθώς και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ποσό μπορεί να κατατεθεί σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ή να χορηγηθεί μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου.