Στόχος είναι να γίνει πιο γρήγορη και οργανωμένη η διαδικασία.

Άρθρο εξηγεί ένα απλό κόλπο για το πλύσιμο των ρούχων, το οποίο βοηθά στην αντιμετώπιση του συνηθισμένου προβλήματος με τις χαμένες κάλτσες.

Στόχος είναι να γίνει πιο γρήγορη και οργανωμένη η διαδικασία ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να μειώνεται το άγχος κατά το δίπλωμα των ρούχων.

Η βασική ιδέα είναι ότι, αφού ολοκληρωθεί το πλύσιμο και το στέγνωμα, όλα τα καθαρά ρούχα τοποθετούνται σε ένα μεγάλο καλάθι. Καθώς κάποιος διπλώνει τα μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως πετσέτες, παντελόνια και μπλούζες, αφαιρεί τις κάλτσες που βρίσκει και τις τοποθετεί σε ένα μικρότερο καλάθι.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συνεχής αναζήτηση του δεύτερου μέλους κάθε ζευγαριού μέσα σε έναν σωρό από ρούχα.

Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί πρώτα το δίπλωμα όλων των υπόλοιπων ρούχων. Μόνο όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, κάποιος ασχολείται με τις κάλτσες και το ταίριασμά τους. Σύμφωνα με το άρθρο, αυτή η σειρά ενεργειών εξοικονομεί χρόνο, επειδή οι κάλτσες βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες σε ένα σημείο και δεν χρειάζεται να αναζητούνται ανάμεσα στα υπόλοιπα ρούχα.

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Η επαγγελματίας οργανώτρια σπιτιού Jean Prominski υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι συχνά περιπλέκουν άσκοπα τη διαδικασία της μπουγάδας. Προτείνει να διατηρείται το σύστημα όσο το δυνατόν πιο απλό και, όταν είναι εφικτό, κάθε μέλος της οικογένειας να πλένει τα δικά του ρούχα ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη των καλτσών διαφορετικών ατόμων.

Επίσης, τονίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των μελών της οικογένειας. Ακόμη και τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν είτε συγκεντρώνοντας τις κάλτσες είτε ταιριάζοντάς τες ανά ζευγάρια. Έτσι μαθαίνουν χρήσιμες δεξιότητες για το σπίτι και η δουλειά ολοκληρώνεται πιο γρήγορα.

Τέλος, αν μερικές κάλτσες παραμείνουν χωρίς ταίρι, αφήστε τες στο μικρό καλάθι μέχρι την επόμενη μπουγάδα, καθώς το χαμένο τους ζευγάρι μπορεί να «εμφανιστεί» αργότερα.

Πηγή southernliving.com