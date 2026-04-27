Ο χρόνος πλύσης και η θερμοκρασία που διατηρούν τα υφάσματα ανθεκτικά και αποτρέπουν την πρόωρη φθορά.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Λιντς - και την Procter & Gamble - λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρούνται τα ρούχα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι η πλύση με κρύο νερό και σε σύντομο κύκλο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία απορρυπαντικών συνεργάστηκε με την κύρια συγγραφέα και καθηγήτρια σε σχολή σχεδίου Λούσι Κότον σε μια μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πλύσιμο στο πλυντήριο προκαλεί την απελευθέρωση μικροϊνών από τα υφάσματα. Οι ίνες που αποκολλούνται μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη φθορά στα ρούχα.

Στη δημοσιευμένη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεκάδες μπλουζάκια από έναν συγκεκριμένο Βρετανό προμηθευτή αθλητικών ενδυμάτων, με μάρκες όπως οι Gildan, Russell και Hanes. Αρχικά οι επιστήμονες έθεσαν σε λειτουργία τα πλυντήρια χωρίς ρούχα, για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν ήδη μικροΐνες στους κάδους, και στη συνέχεια συνέλεξαν το νερό του κύκλου πλύσης.

Μετά την εξάτμιση του νερού που συνέλεξαν, ζύγισαν τα στερεά υπολείμματα (μικροΐνες, υπολείμματα βαφής, μικροσκοπικά σωματίδια από ύφασμα/απορρυπαντικό). Οι επιστήμονες έβαλαν μέσα στο πλυντήριο καθαρά υφάσματα (ως παγίδες χρωμάτων) και είδαν πόσο χρώμα «παγίδευσαν» από τα άλλα ρούχα, συγκρίνοντας το πριν με το μετά.

Μετά από μια σειρά δοκιμών με μπλουζάκια διαφορετικών χρωμάτων και υλικών, σε διαφορετικές θερμοκρασίες πλύσης και διάρκειες κύκλων, τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα.

«Παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια χρώματος στον κύκλο 40°C Cotton Short (85 λεπτά) σε σύγκριση με τον Cold Express (30 λεπτά). Αποδεικνύεται ότι η αύξηση του χρόνου πλύσης και της θερμοκρασίας αυξάνει την απώλεια χρώματος σε επαναλαμβανόμενα πλυσίματα».

Οι επιστήμονες μέτρησαν επίσης πόσο χρώμα μεταφέρεται από πιο σκουρόχρωμα σε πιο ανοιχτόχρωμα υφάσματα, κάτι που οδηγεί σε γκριζάρισμα των λευκών μπλουζών και ξεθώριασμα των έντονων χρωμάτων.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά χρώματος σε επαναλαμβανόμενα πλυσίματα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μεταφορά χρώματος σε λευκά υφάσματα στον κύκλο 40°C Cotton Short (85 λεπτά) σε σύγκριση με τον Cold Express (30 λεπτά). Δηλαδή, η αύξηση του χρόνου πλύσης και της θερμοκρασίας αυξάνει τη μεταφορά χρώματος».

Όσον αφορά τις μικροΐνες, παρατηρήθηκε η ίδια σχέση: υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια σήμαιναν περισσότερες μικροΐνες, ανεξάρτητα αν το ύφασμα ήταν βαμβακερό ή όχι.

«Αυτό που επίσης αποδεικνύεται είναι ότι στην 8η και 16η πλύση εξακολουθούν να απελευθερώνονται σημαντικές ποσότητες μικροϊνών από τα υφάσματα», έγραψαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο καλύτερος κύκλος πλύσης είναι ένας πιο ήπιος, πιο κρύος και πιο σύντομος.

Με πληροφορίες από popularmechanics.com