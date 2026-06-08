Εκτάκτως στο νοσοκομείο βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όσα ανέφερε για την περιπέτεια της υγείας του.

Στο νοσοκομείο με έντονους πόνους βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λόγω έντονων πόνων που τον οδήγησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος η εισαγωγή του στο νοσοκομείο οφείλεται σε κολικό νεφρού, ωστόσο το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: «Δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αν μέσα σε όλα αυτά που περνάει ο κόσμος ανησύχησαν κιόλας, αν και δόξα τω Θεώ μου έστειλαν πολλά μηνύματα ο κόσμος».

Σε ό,τι αφορά την περιπέτεια της υγείας του δήλωσε: «Ήταν από αυτά τα ξαφνικά, κολικός νεφρού. Το έχει περάσει πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο. Ήταν αδιανόητος ο πόνος, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα. Τέλος καλό όλα καλά. Βγήκε η πέτρα και όλα πήγαν καλά».

Και συνέχισε: «Δεν είμαι τόσο φοβιτσιάρης σε αυτό εκείνη τη στιγμή που άρχισα να πονάω πήρα και τον γιατρό μου και κατάλαβε αμέσως ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα γιατί του εξήγησα πού πονάω. Το θέμα του φόβου και του πόνου είναι ένα άλλο θέμα, όχι της παρούσης… Όταν συζητάς κάτι τέτοιο στην τηλεόραση, επειδή πολλές φορές τα αναλύεις γρήγορα κάποιοι ίσως να μην το καταλαβαίνουν και βρίσκουν πάντα κάτι να σχολιάσουν, είναι άλλο θέμα. Συμβαίνει, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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