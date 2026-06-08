Το μήνυμα που βοήθησε τον τραγουδιστή να αντιληφθεί ότι η αγάπη δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως μέσο προστασίας.

Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στο «The 2Night Show» και συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή του, την πατρότητα και τις προσωπικές αναζητήσεις που σημάδεψαν την πορεία του τα τελευταία χρόνια.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στη διαδρομή του στον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής, τονίζοντας πως η ζωή του ήταν πάντα γεμάτη απρόβλεπτες στιγμές και εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάται να έχει βιώσει ποτέ πραγματική πλήξη, ενώ θεωρεί πως ακόμη και η βαρεμάρα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικογένειά του και στα δύο παιδιά του, εξηγώντας πως η πατρότητα άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του. Αποκάλυψε ότι η κόρη του πλησιάζει τα τρία χρόνια ζωής, ενώ ο γιος του πρόσφατα έκλεισε τον πρώτο χρόνο. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα παιδιά του ως μια μεγάλη ευλογία, σημειώνοντας πως μετά τον ερχομό τους αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον χρόνο και τις προτεραιότητές του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα πεθερικά του, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν πολύτιμη βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών, καθώς η οικογένεια ζει στο ίδιο κτίριο. Ο Πάνος Μουζουράκης παραδέχθηκε ακόμη ότι έχει αφήσει πίσω του συνήθειες και υπερβολές του παρελθόντος, επιλέγοντας πλέον έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε επίσης για την εμπειρία της αυτοΰπνωσης, μια διαδικασία που ακολούθησε πριν από αρκετά χρόνια στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει προσωπικούς φόβους και εσωτερικές αναζητήσεις. Περιγράφοντας μια έντονη βιωματική εμπειρία, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αισθάνθηκε να λαμβάνει ένα βαθύ προσωπικό μήνυμα σχετικά με τη δύναμη της αγάπης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, το μήνυμα αυτό τον βοήθησε να αντιληφθεί ότι η αγάπη δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως μέσο προστασίας, αλλά και ως κινητήρια δύναμη που μπορεί να δώσει ώθηση και νόημα στη ζωή. Μια σκέψη που, όπως άφησε να εννοηθεί, εξακολουθεί να τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

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