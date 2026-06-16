Η εξομολόγηση του Πάνου Μουζουράκη για το άγχος και τις κρίσεις πανικού.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Πάνος Μουζουράκης λίγο πριν από την συναυλία που παραχώρησε στην Αθήνα.

Ο ερμηνευτής, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι τον τελευταίο καιρό έρχεται συχνά αντιμέτωπος με κρίσεις πανικού στα πλαίσια της ημέρας. Όπως εξήγησε το άγχος πριν ανέβει στη σκηνή είναι υπαρκτό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του:

«Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού, αλλά είναι γενικότερα μέσα στη μέρα, δηλαδή δεν χρειάζεται να βρω στη σκηνή. Αλλά, η σκηνή, η ένταση αυτή από πίσω σίγουρα μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει αυτό».

Στην συναυλία που πραγματοποίησε στην Τεχνόπολη, έδωσε το παρών και η σύζυγός του με τα δύο του παιδιά, μία συνθήκη που όπως εξήγησε του προκάλεσε άγχος αλλά και μεγάλη χαρά: «Είμαι και χαρούμενος και αγχωμένος για το συγκεκριμένο γεγονός. Η γυναίκα μου μού κάνει ορισμένες παρατηρήσεις μερικές φορές και την ακούω».

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Κλείνοντας, κλίθηκε να απαντήσει σε ερωτήσει που αφορούσαν τον Akyla και την Eurovision, καθώς βρισκόταν στη δική του ομάδα όταν συμμετείχε στο The Voice:

«Δεν περίμενα να στενοχωριέται ο Akylas. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί, όπως ωραία το εκμεταλλεύτηκε η Έλενα Παπαρίζου που το κέρδισε, η Μαρίνα Σάττι μετά από το «Ζάρι». Του εύχομαι πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία».