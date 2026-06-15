Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για τη σχέση του με τη μητέρα του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Γιώργος Αλκαίος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτισλή.

Μεταξύ των όσων συζητήθηκαν ήταν και η σχέση του ερμηνευτή με την μητέρα του, δηλώνοντας ότι μεγάλωσε χωρίς την παρουσία της, με την γιαγιά του να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.

Όπως εξήγησε το θέμα έχει λυθεί και έχει ολοκληρώσει συζητήσεις που θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνουν.

Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις της παρουσιάστριας ανέφερε: «Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Δόξα των Θεώ, δεν θα ήμουν εδώ και με αυτόν τον τρόπο. Έχει λυθεί και έχει τελειώσει όλο το θέμα. Έχουν μπει όλα στα κουτάκια τους… Εκεί έπρεπε να είναι από την αρχή, καθυστερείς λίγο επειδή είσαι παιδί».

Και συνέχισε για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη συνθήκη μεγαλώνοντας: «Μίλησα κανονικά, με όλους, βρήκα αυτό που βρήκαμε και δεν βρήκαμε αυτό που δεν βρήκαμε. Βρήκα τις απαντήσεις μου που είχα τότε σαν απορίες το «γιατί;». Δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις γι’ αυτό και το έλυσα. Πρέπει να διασκεδάζουμε μερικές φορές και τα πράγματα γιατί όταν μπαίνουμε σε καταστάσεις που αν τις δεις πραγματικά και λογικά είναι τραγικές… Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει και πολύ χειρότερα…».

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Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, αναφέρθηκε στη γιαγιά του η οποία και τον μεγάλωσε, λέγοντας: «Έκανε πολύ μεγάλη διαφορά η γιαγιά. Ήταν τόσο δυνατή η παρουσία και λόγος, και οι λύσεις που έδινε που δεν μπορούσα να καταλάβω την απουσία, σαν απουσία».