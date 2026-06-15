Όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026.

Η Antigoni με το τραγούδι «Jalla» ήταν η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 η οποία ξεχώρισε για την ενέργειά της, το τραγούδι της και τη σκηνική της παρουσία.

Η νεαρή καλλιτέχνης, αν και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού, κατάφερε να κατακτήσει την 19η θέση, ωστόσο δηλώνει ότι πάνω στη σκηνή έζησε το όνειρό της.

Φέτος μάλιστα αναμένεται να εμφανιστεί στα MAD VMA που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, λέγοντας: «Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έζησα το όνειρό μου πάνω στη σκηνή και θέλω να το ξανά κάνω».

Όταν ρωτήθηκε για τα θετικά σχόλια που έλαβε τόσο από την Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και από τις υπόλοιπες συμμετέχοντες χώρες, ανέφερε: «Είμαι πολύ ευγνώμων για όλη την αγάπη που έχω νιώσει, ειδικά στην Κύπρο και την Ελλάδα. Νιώθω ότι είναι η αρχή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9g67yewrvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, απάντησε θετικά σχετικά με το αν γνώριζε ότι στα φετινά MAD VMA θα δώσει το παρών και η Dara, η φετινή νικήτρια της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι ήδη έχουν έρθει σε επικοινωνία.