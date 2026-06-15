Η συγκινητική αναφορά του Στέλιου Διονυσίου στον πατέρα του.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Στέλιος Διονυσίου, όπου μίλησε για τη σχέση του με τις κόρες του, αλλά και τον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου.

Αρχικά, αναφέρθηκε στα δίδυμα παιδιά του δηλώνοντας «χαζομπαμπάς», ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση ανέφερε ότι αναγνωρίζουν φωτογραφίες του παππού τους στην τηλεόραση.

Όταν ωστόσο αναφέρθηκε στον πατέρα του, τόνισε ότι ακόμη και μετά από 36 χρόνια από τον θάνατό του, δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την απουσία του:

«Έχουν περάσει 36 χρόνια. Πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ταξίδι, περιοδεία στην Αμερική, και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι δεν θα τον ξαναδούμε. Τα μικρά μου κορίτσια, όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά λένε: «ο παππούς, ο παππούς». Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι;».

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Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, ο ερμηνευτής κλίθηκε να αποκαλύψει ορισμένα άγνωστα στοιχεία του χαρακτήρα του πατέρα του, δηλώνοντας ότι και ο ίδιος δεν τα γνωρίζει όλα: «Ακόμη και εμείς μετά από τόσα χρόνια μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Πόσο φιλάνθρωπος ήταν. Εγώ ξέρω ότι έχει σπουδάσει δύο – τρία παιδιά στο εξωτερικό. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Στράτος».