Στο Περιβόλι του Ουρανού ο Ανδρέας Λοβέρδος με την μπάντα του.

Η μπάντα που παίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος «Δεύτερη Ευκαιρία» εμφανίστηκε χθες live στο Περιβόλι του Ουρανού, σε μια βραδιά με παλμό, ζεστή ατμόσφαιρα και μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό.

Εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο οποίος με τη χαρακτηριστική του φωνή και τη σκηνική του εμπειρία έδωσε ξεχωριστή δυναμική στο πρόγραμμα, ανεβάζοντας τη διάθεση και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.

Στη σκηνή πρωταγωνίστησαν οι τραγουδιστές της μπάντας, η δικηγόρος Τατιάνα Δουβαρά και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, οι οποίοι στήριξαν το πρόγραμμα και συνέβαλαν στο ζωντανό κλίμα της βραδιάς.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η συμμετοχή του Βασίλη Λέκκα, στενού φίλου της μπάντας, που με την ερμηνευτική του ποιότητα και τη χαρακτηριστική του χροιά έδωσε βάθος και ένταση στο live.

Ξεχωριστή παρουσία είχε και η Δήμητρα Σταθοπούλου, η οποία άφησε άριστες εντυπώσεις, ενισχύοντας συνολικά την εικόνα της βραδιάς.

Η «Δεύτερη Ευκαιρία» επιβεβαίωσε πως όταν η μουσική γίνεται με μεράκι και καλή παρέα, μπορεί να προσφέρει βραδιές με μεγάλο κέφι.

«Δεύτερη Ευκαιρία»

Ντραμς: Ανδρέας Λοβέρδος

Μπουζούκι: Στάθης Σαββίδης, Χρήστος Παπαθανασόπουλος

Κιθάρα: Σπύρος Παπανικόλας

Πλήκτρα: Ρένα Χατζοπούλου

Ακορντεόν: Χρήστος Καμπερός

Μπάσο: Ορφέας Τσακτσίρας

Φωνές: Τατιάνα Δουβαρά, Γιώργος Κουβαράς

