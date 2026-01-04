Θλιβερός! Αυτός ήθελε να ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα και κατάντησε... τραμπικός του Μητσοτάκη!

Ήθελε να ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δυο φορές, διατράνωσε ότι δεν θα φύγει ποτέ από αυτό, έφτιαξε κόμμα που ...πάτωσε και πλέον είναι υποψήφιος βουλευτής του Μητσοτάκη!

Και συμπεριφέρεται όπως ο κάθε κλασσικός ...γενίτσαρος!

Υποστηρίζει την επιχείρηση Τραμπ κατά ενός κυρίαρχου κράτους και κάνει επίθεση στον ...Τσίπρα!

Θλιβερός!

Και δεν μπορείς να επικαλεστείς και τον ποιητή που έγραφε «αχ που΄ σαι νιότη που δειχνες πως θα γινόμουν άλλος»! Ο Κώστας Βάρναλης, άλλωστε, αν ζούσε θα μας έλεγε πως τον περιφρονητικό αυτό στίχο τον έγραψε για ...σοβαρές περιπτώσεις.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Το αντιδημοκρατικό, διεφθαρμένο και ανελεύθερο καθεστώς Μαδούρο αποτελεί αντινομία ως προς τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και το ποινικό δίκαιο. Ως εκ τούτου η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αυτού του αδιανόητου προτύπου για την «πρώτη φορά αριστερά» του Α. Τσίπρα, δεν πρόκειται να αποτελέσει αφορμή για δάκρυα.

Οι αντιρρήσεις των θαυμαστών του, που το 2015 έγιναν κυβέρνηση και που δεν αντέδρασαν ούτε στις σεξιστικές συμπεριφορές του πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, δεν αποτελούν έκπληξη.

Δεν ξεχνάμε τι έκαναν.

Πήγαν στη Βενεζουέλα. Φωτογραφήθηκαν με το καθεστώς. Συμμετείχαν σε επίσημες συναντήσεις. Το 2015 και το 2016 άνοιξαν κυβερνητικά και εμπορικά κανάλια συνεργασίας με τον Μαδούρο, το 2019 περίεργα αεροπλάνα του καθεστώτος κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έκαναν στη χώρα μας. Και όλα αυτά ενώ η καταστολή, η θεσμική κατάρρευση και η ανθρωπιστική κρίση ήταν ήδη διεθνώς καταγεγραμμένες.

Οι δημοκρατικές χώρες έχουν χρέος να προστατεύουν τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας.

Τ.Τε.