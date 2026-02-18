Για το σκάνδαλο Παναγόπουλου, τα Τέμπη, το έγκλημα στη Βιολάντα αλλά και την πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στο Open.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, ήταν το κυρίαρχο θέμα σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στο Open.

Ερωτώμενος σχετικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για «συγκλονιστικά ντοκουμέντα. Πρόκειται για μεγάλης αξίας ιστορικά ντοκουμέντα που θα πρέπει να διδάσκονται. Όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού μας, της Ελλάδας, αλλά να διδάσκονται και σε όλα τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια μέχρι τα πανεπιστήμια. Και να επισκέπτονται τέτοιες εκθέσεις - μουσεία όπου εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα των διωκόμενων, των εκτελεσμένων αλλά και άλλα, όπως είναι αυτές οι φωτογραφίες, που πρέπει να ανακτηθούν. Γι’ αυτό εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ανήκουν στον ελληνικό λαό.

«Και στα βιβλία της Ιστορίας» πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως «πρέπει, να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια και όχι η μισή αλήθεια που λένε. Δεν λένε ότι είναι κομμουνιστές, για παράδειγμα, κάποιοι το αποκρύβουν. Γιατί; Η ίδια η στρατιωτική διοίκηση των χιτλερικών τότε, των Ναζί, στη διαταγή της για την εκτέλεση των 200, λέει να πάρετε 200 κομμουνιστές από το Χαϊδάρι, από το Μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου και από τον συγκεκριμένο θάλαμο που ήταν οι 200...Μιλάει για κομμουνιστές, γι αυτή την ιδιότητα. Δεν μπορεί τώρα κάποιοι να λένε γενικά όχι ήταν πατριώτες, ήταν Έλληνες. Βεβαίως, Έλληνες ήτανε, πατριώτες ήτανε, αγωνιστές ήτανε, αλλά ήταν κομμουνιστές» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο γ.γ του ΚΚε συνέχισε λέγοντας πως «αυτοί βρέθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς γιατί είχαν συλληφθεί ως μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Από το 1936, από τη δικτατορία του Μεταξά. Η δικτατορία του Μεταξά τους παρέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές, όταν έγινε η κατοχή στην Ελλάδα, πέρασαν από στρατόπεδα συγκέντρωσης, από βασανιστήρια, από τη Γκεστάπο, από φυλακές και βρέθηκαν στο Χαϊδάρι και βεβαίως τελικά στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου εκτελέσθηκαν ως κομμουνιστές. Αυτοί δεν βγήκαν και δεν γλίτωσαν το τομάρι τους -όπως λένε κάποιοι άλλοι ότι έπρεπε να κάνουν - ακριβώς γιατί δεν υπέγραφαν δήλωση μετάνοιας. Και η δήλωση μετάνοιας τότε ισοδυναμούσε ότι έπαιρνες από τη φυλακή, από την εξορία, απολυτήριο. Έβγαινες έξω, ήσουνα ελεύθερος δηλαδή. Ήθελαν να υποστηρίξουν ότι εμείς εδώ δεν υπογράφουμε δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Άρα, η ιστορική αλήθεια πρέπει να λέγεται ολόκληρη» τόνισε.

«Αυτό δείχνει ότι αυτό μπορούν να το κάνουν - τέτοια στάση, δηλαδή ηρωική, παλικαρίσια, με καθαρό βλέμμα, με χαμόγελο, με τραγούδι, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία που μόλις δείξατε - άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανώτερα ιδανικά. Είναι πεισμένοι για το δίκιο τους, είναι διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό, να θυσιάζουν και το ανώτερο αγαθό που είναι για κάθε άνθρωπο η ίδια η ζωή του, προκειμένου να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τη λευτεριά τότε της πατρίδας, για να ζήσει ο εργαζόμενος λαός με ευημερία, με ευτυχία και με ελευθερία και σε μια νέα κοινωνία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi0ujdk6mmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τα άτομα που βανδάλισαν το μνημείο στο Σκοπευτήριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι δεν θα τους έλεγε «γνωστούς - αγνώστους» αλλά «φασιστοειδή, πρόκειται για τέτοια μορφώματα. Δυστυχώς, απόγονοι - δεν λέω φυσικοί σώνει και καλά, αν και υπάρχουν και τέτοιοι - των Ταγμάτων Ασφαλείας της Κατοχής, των συνεργατών των Γερμανών, αυτών που πάλι η στρατιωτική διοίκηση έλεγε τότε, εκτός από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές και τους 100 μετά από μια βδομάδα. Και άλλοι 100 κομμουνιστές εκτελέστηκαν, σκοτώθηκαν από συνεργαζόμενους με τους ναζί στη Λακωνία. Δηλαδή δείχνει αυτή τη συνεργασία. Εκτέλεσαν αυτοί οι "Έλληνες" συνεργάτες των Γερμανών, οι δωσίλογοι της Κατοχής, κομμουνιστές επίσης στη Λακωνία, άλλα 100 άτομα».

Πρόσθεσε πως «τους έλεγαν "μπράβο, έχουμε συνεργάτες εδώ". Αυτοί δυστυχώς είναι οι πολιτικοί απόγονοι σήμερα, οι χρυσαυγίτες, άλλες φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που δυστυχώς δηλητηριάζουν τη νεολαία μας και πρέπει να το δούμε, γιατί έρχονται συνέχεια καταγγελίες από γονείς, από εκπαιδευτικούς, από σχολεία της Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, ότι κάνουν ύπουλη δουλειά, μαζεύουν τα παιδιά σε σπίτια, τους μιλάνε λέγοντάς τους ψέματα, τάζοντας διάφορα και μετά τα στέλνουν για να γράφουν συνθήματα με τις σβάστικες ή με αντικομμουνιστικά ή άλλα τέτοια φασιστικά συνθήματα. Δηλητηριάζουν τη νεολαία μας και πρέπει να γίνει μεγάλη εκστρατεία, πιστεύω, και από όλο το δημόσιο σύστημα παιδείας σε όλες τις βαθμίδες του, έτσι ώστε αυτά τα ζητήματα να τα ξέρει η νεολαία, να γνωρίζει την ιστορική αλήθεια, την πραγματικότητα και να μπορεί να αντιστέκεται, να έχει αντισώματα σε αυτή τη δράση φασιστοειδών ή άλλων τέτοιων που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου».

Κουτσούμπας για Βιολάντα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε «εγκληματική ασυδοσία] τη διοίκηση της Βιολάντα και σημείωσε πως «δυστυχώς υπάρχουν και άλλα τέτοια και για άλλες επιχειρήσεις που έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου το εργατικό κίνημα, τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες, αλλά δυστυχώς δεν ακούνε οι υπεύθυνοι, οι κυβερνώντες. Ο κρατικός μηχανισμός, αν θέλετε και η Περιφέρεια, η οποία Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν λίγα χρόνια όχι μόνο δεν έκανε ελέγχους, αλλά χρηματοδότησε και από προγράμματα τον συγκεκριμένο εργοδότη για την αναβάθμιση της επένδυσής του εκεί, χωρίς να στείλει ελέγχους, παρότι υπήρχαν τα καμπανάκια και από τους εργαζόμενους και από το Εργατικό Κέντρο που είχε προειδοποιήσει, παρότι δεν το άφηνε η εργοδοσία να μπει μέσα στο χώρο για να κάνει έλεγχο».

Υπενθύμισε πως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα δεν άφηνε τα εργατικά κινήματα «ούτε εκλογές να κάνουν. Άρα, λοιπόν, έχετε δίκιο. Έχετε δει αυτό που έλεγε σήμερα η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, που μου άρεσε πάρα πολύ, του Μαξίμ Γκόργκι, ότι όσο αντιπαθής μου είναι ο εργοδότης που προχωράει σε τέτοια εγκλήματα, αλλά τόσο μου είναι αντιπαθής και ο δούλος» είπε αναφερόμενος στα πλάνα που έδιχναν εργαζόμενους να στέκονται στο πλευρό του εργοδότη κατά την απολογία του.

«Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Φυσικά έχει απόλυτο δίκιο το Εργατικό Κέντρο γιατί από ότι επικοινώνησα και εγώ αμέσως, γιατί σοκαρίστηκα όταν είδα αυτή την εικόνα, κάποιων που παρουσιαζόταν από κάποια κανάλια ότι ήταν όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν ήταν όλοι, ήταν ελάχιστοι εργαζόμενοι, μεμπτό και αυτό βεβαίως. Δεν γίνεται να τον δικαιολογήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Δικαιολογείται ότι θέλει το μεροκάματο του, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι του παίρνουν τη ζωή; Χειροκροτείς έναν που σου δίνει ένα μεροκάματο, κάποια ψίχουλα αυτό είναι το μεροκάματο και σε αυτή την επιχείρηση, αλλά την ίδια ώρα σου παίρνει τη ζωή. Γιατί θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος εκεί εκείνη την ώρα και να έχει βάρδια.

Για τη σημερινές συνθήκες των εργαζομένων τόνισε ότι «ξέρετε η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν είναι αυτή η μικρή μειοψηφία εκεί, που υποχωρεί και έχει δουλική συμπεριφορά απέναντι σε έναν εγκληματία εργοδότη και σε άλλους υπεύθυνους. Η πλειοψηφία των εργαζομένων σηκώνεται, αντιστέκεται, παλεύει, καταγγέλλει αυτά τα γεγονότα. Εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και δυνάμεις μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που παλεύουμε γι αυτά τα ζητήματα και ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι. Εμείς δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται».

Κουτσούμπας: Είναι διαχρονικό το έγκλημα των Τεμπών

«Δυστυχώς, είναι ένα έγκλημα που συνεχίζεται διαχρονικά εδώ και τρία χρόνια, κάθε μέρα» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Θυμόσαστε ότι εγώ είχα πάει επίσης από την πρώτη μέρα, όπως και άλλοι φυσικά, από άλλα πολιτικά κόμματα. Η δήλωση όμως που είχαμε κάνει ήταν ότι υπάρχουν στοιχεία και προσπάθεια απόκρυψης, για να κλείσει το έγκλημα αυτό, να μην αποκαλυφθούν ούτε οι πραγματικές αιτίες, ούτε η πραγματικοί ένοχοι. Και αυτό συνεχίζεται. Θέλουν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους. Πρώτον, θέλουν να κρύψουν όλη την πολιτική αυτών των κυβερνήσεων, που με κατεύθυνση της ΕΕ, οδήγησε σε απελευθέρωση, κατάτμηση του σιδηροδρόμου, στο να υπάρχει αυτή η κατάσταση που φτάσαμε στο σημείο για 12 λεπτά δύο τρένα να πηγαίνουν στην ίδια ράγα και να μην το βλέπει κανένας, να μην υπάρχουν μέτρα τα οποία προβλέπονταν. Θυμόσαστε επίσης πολύ καλά ότι στη Βουλή εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε μιλήσει για έγκλημα που θα πρέπει να περιμένουμε στα τρένα, με την κατάσταση που επικρατεί, βάζοντας όλες αυτές τις παραμέτρους, γιατί μας το λέγανε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές. Είχαμε καταγγελίες, προειδοποιούσαμε τον υπουργό και ο υπουργός έβγαινε τότε και έλεγε “δεν ισχύουν αυτά, το ΚΚΕ πάλι κάνει καταγγελίες, πάλι λέει το ένα, πάλι κάνει το άλλο”. Βγήκε και απάντησε στον Χρήστο τον Κατσώτη, τον βουλευτή του κόμματος. Αυτά ισχύουν. Και βεβαίως αυτό θέλουν να κρύψουν. Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί και αυτό το έγκλημα, αν παίρνονταν έγκαιρα μέτρα, φυσικά αν υπήρχε εντελώς διαφορετική πολιτική από την αρχή. Γιατί έχουν ευθύνη και έχουμε και ράμματα για τη γούνα των προηγούμενων απ’ αυτήν την κυβέρνηση, που έχουν και αυτοί ευθύνες που προσπαθούν τώρα να τις αποσείσουν. Είναι διαχρονικό το έγκλημα. Και αυτό δυστυχώς συνεχίζουν να κάνουν και τώρα, με διάφορες αιτίες, με διάφορες αφορμές που δεν είναι η ουσία. Και βεβαίως, δυστυχώς, η δικαιοσύνη, η αστική δικαιοσύνη, παίζει ρόλο σε αυτό. Γιατί δυστυχώς διορίζονται και οι εισαγγελείς και οι ανώτατοι δικαστικοί από την εκάστοτε κυβέρνηση».

Υπόθεση Παναγόπουλου: Μετά το λαδάκι έρχονται τα βραχιολάκια

Αναφερόμενος στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «συνδικαλιστική μαφία και για λαδάκι.

Το είπα μάλλον με το υποκοριστικό του. Τενεκέδες λάδι, όχι λαδάκι απλώς, δε μιλάμε για μια κουταλίτσα λάδι. Όλα αυτά τα προγράμματα που δίνονταν, καταρχάς. Εμείς και πολιτικά το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό στην αρχή, χωρίς να έχουμε κανένα στοιχείο τότε, όταν αποχωρήσαμε από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ το 2013, καταγγέλλοντας ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, χρήματα που δίνονται για την εξαγορά, για τη χειραγώγηση των εργαζομένων. Δεν είναι ούτε κατάρτιση, ούτε επανειδίκευση, ούτε όλα αυτά τα φούμαρα που τα πουλάγανε για μεταξωτές κορδέλες. Και ότι αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, που έρχονται και που θα πρέπει να κατανέμονται ελεγχόμενα. Η κυρία Υπουργός, για παράδειγμα, όταν της θέσαμε το ερώτημα, πού πήγαν αυτά τα προγράμματα, τα χρήματα, σε ποιους δόθηκαν και εργοδότες και συνδικαλιστές, γιατί δίνονταν ταυτόχρονα και σε εργοδότες για να κάνουν την ίδια δουλειά της κατάρτισης και επανακατάρτισης ή δίνονταν επίσης και στη συνδικαλιστική μαφία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, με επικεφαλής τον Παναγόπουλο. Πώς αξιοποιήθηκαν, πώς ελέγχθηκαν μετά; Δόθηκαν εν μέρει ή δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα που έρχονταν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή δίνατε εσείς από το κρατικό ταμείο; Δεν απάντησε σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα. Ούτε στη Βουλή, ούτε αλλού. Βεβαίως έχει ευθύνη, γιατί αυτή η κυβέρνηση λέει ότι εγώ μιλούσα θεσμικά με τον κ. Παναγόπουλο και το ανέθετα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση διόρισε τον κύριο Παναγόπουλο ως πρόεδρο αυτού του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται αυτά τα κονδύλια».

Ο γγ του ΚΚε συνέχισε διευκρινίζοντας πως «το λαδάκι χρειάζεται για να κρατάει ο κ. Παναγόπουλος υπό τον έλεγχό του συνδικαλιστές. Πώς μάζεψε, για παράδειγμα, προέδρους Εργατικών Κέντρων στη Βόρεια Ελλάδα τώρα πριν τις εκλογές; Γιατί έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους, αλλά την ίδια πολιτική ακολουθούν και αυτοί. Γιατί και οι αντίπαλοι του κυρίου Παναγόπουλου, ως συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι καλύτεροι».

Σημέιωσε πως «το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, την Κυριακή βγήκαν τα αποτελέσματα. 34% πήραν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που υποστήριζε το ΚΚΕ, 15% πήρε ο κύριος Παναγόπουλος της μίας ΠΑΣΚΕ και ο άλλος πήρε 10% της ΠΑΣΚΕ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα 13% επίσης. Και η ΔΑΚΕ αντίστοιχα της ΝΔ, διασπασμένη κι αυτή, πήρε 13% και 9% αντίστοιχα» ενώ αστευόμενος είπε ότι μετά τα λαδάκια έρχονται και «κάτι βραχιολάκια. Αυτοί όλοι, οι Παναγόπουλοι και Σία, τρώνε με χρυσά κουτάλια και πιρούνια. Ο λαός δεν τρώει. Ούτε από την ΕΕ, τότε που μας τάζανε ότι αν μπούμε θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, ούτε από εδώ από τους Έλληνες εργοδότες, που επίσης χρηματοδοτούνται και από τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα και λαδώνουν και αυτοί συνδικαλιστές».

Κουτσούμπας για Τσίπρα

Με λογοπαίγνιο απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Ο Τσίπρας ακόμα δεν ξέρει που είναι η “Πηνελόπη” του και αν θα τη βρει εκεί. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει στην Ιθάκη. Με όλους τους μνηστήρες που έχει εκεί και τη διεκδικούν. Για την Ιθάκη μιλάμε και μου θυμίζει λίγο την Οδύσσεια. Δεν ξέρω να πέρασε και μεγάλη Οδύσσεια ο κ. Τσίπρας αυτά τα χρόνια εδώ που τα λέμε. Προσωπική Οδύσσεια για τη μετάλλαξη του, που λένε κάποιοι, εμείς δεν το θεωρούμε. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν αποφασισμένος από τότε και στόχευε, απλά ήθελε να κινήσει μαζί του δυνάμεις εργατικές, λαϊκές, γνήσιες ριζοσπαστικές πραγματικά, που πίστευαν σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, σε μια διαφορετική κοινωνία, να τους εγκλωβίσει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική του και μετά να κάνει σταδιακά τις αλλαγές, δικαιολογούμενος ότι δήθεν πιέστηκε και δεν μπορούσε, "τι να κάνει", έσωσε κι αυτός την Ελλάδα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμοας χαρακτήρισε «γιαλαντζί αριστερά» τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και επέμεινει πως «παραδοσιακά το λέγαμε αυτό. Αυτό το λέω από τότε που εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αποδείχτηκε πλέον. Αλλά λέω, όλη αυτή η σοσιαλδημοκρατία έχει στρατηγικό αδιέξοδο. Δυστυχώς εκεί οφείλονται και τα αδιέξοδά της και το ότι δεν μπορεί να ανακάμψει είτε με τον Ανδρουλάκη είτε με τον Τσίπρα είτε με άλλους Φάμελλο, Χαρίτση, Βαρουφάκη, οποιονδήποτε άλλο. Η σοσιαλδημοκρατία, λοιπόν, έχει στρατηγικό αδιέξοδο, γιατί πρώτον είναι πολύ νωπή η μνήμη όταν κυβέρνησε. Και παλιότερα με τον Γιώργο Παπανδρέου με αρνητικά πεπραγμένα και μετά με τον Τσίπρα. Είναι νωπό αυτό στον ελληνικό λαό, δεν είναι πάρα πολύ μακριά.

»Έχει κακή εμπειρία και συνεχίζει αυτό. Επίσης, έχει το πρόβλημα η σοσιαλδημοκρατία ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε έναν κόσμο με ανταγωνισμούς, με αντιθέσεις, με οικονομικές κρίσεις και προβλήματα, δεν μπορεί να κάνει ούτε εκείνη την παλιά - αν θέλετε - κοινωνική, ας το πούμε έτσι τέλος πάντων, καλύτερη κοινωνική πολιτική, αναδιανεμητική προς τον λαό σε εργαζόμενα, φτωχά, λαϊκά στρώματα, γιατί είναι τέτοιες οι συγκυρίες και διεθνώς και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε στρατηγικά, δημοσιονομικά, οικονομικά, πολιτικά ταυτίζεται όλο και περισσότερο με τις λεγόμενες φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, αυτό, τέλος πάντων, που εκφράζει ένας δεξιός, κεντροδεξιός και λοιπά χώρος. Άρα, λοιπόν, εκεί βρίσκεται το στρατηγικό πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας δεν μπορεί».

Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν αρνητικός. «Δεν βλέπω ότι έχει πολλές προοπτικές. Δηλαδή αυτό που μπορεί να συσπειρώσει σήμερα, κατά την εκτίμησή μου, ο κ. Τσίπρας είναι να πάρει κάποιο τμήμα από τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, ίσως κάποια κομμάτια από το ΜέΡΑ25 και κάποιους άλλους που βρίσκονται εκεί, από την κ. Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας κάποια επίσης κομμάτια. Από το ΠΑΣΟΚ δε βλέπω να παίρνει και πολλά. Άρα μιλάμε για ένα κόμμα συρρικνωμένο. Και μάλιστα το βλέπουμε και από τις συγκεντρώσεις, γιατί εμείς ξέρετε έχουμε Κομματικές Οργανώσεις, δεν παρακολουθούμε και πολύ στενά βέβαια τι λέει ο κ. Τσίπρας, γιατί επαναλαμβάνει την αρχική του ομιλία για την Ιθάκη σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που πάει. Δεν λέει και τίποτα καινούριο. Άντε μπορεί να σχολιάζει λίγο την πολιτική επικαιρότητα, όπως κάνουν άλλωστε όλοι. Εκεί η σύνθεση αυτού του ακροατηρίου, εκτός από το ότι είναι άμαζες δεν είναι μαζικές - φαντάζομαι ούτε ο ίδιος θα το ‘θελε να καταντάει σε αυτή την κατάσταση - αλλά είναι και μεγάλης ηλικίας στη σύνθεσή τους».

Κουτσούμπας: Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, είναι αντίστοιχος του Τσίπρα

«Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, γιατί είναι αντίστοιχος του κ. Τσίπρα, σε έναν άλλο χώρο βέβαια, με πολλά προβλήματα και αντιθέσεις» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «Οι μισοί, για παράδειγμα, από τον κ. Ανδρουλάκη και το κόμμα του είναι έτοιμοι να πάνε με τη ΝΔ. Βέβαια, ξέρετε τι υπάρχει και πιστεύω ότι θα γίνει. Ο όρος τους θα είναι μόνο να αλλάξει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Και εντάξει ας φύγει, ας πάει όπου θέλει αυτός, αλλά το θέμα είναι ότι η πολιτική θα μείνει ίδια. Θα είναι κάποιος πρόεδρος της κυβέρνησης, κάποιος πρωθυπουργός, ένας άλλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα έχει την ίδια πολιτική».

Για το ποιος θα έιναι αυτός, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε πως υπάρχουν «διάφοροι δελφίνοι, θα δούμε, θα το αποφασίσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία ή και η συμφωνία που θα γίνει ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Δηλαδή και ο κύριος Ανδρουλάκης το σκέφτεται αυτό και πολύ περισσότερο οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος και άλλοι. Ο κύριος Τσίπρας το σκέφτεται αυτό και κάποιοι επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Κωνταντοπούλου λέει ότι χωρίς Μητσοτάκη μπορεί να κάνουμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Βεβαίως και ο Βελόπουλος ακόμα. Δηλαδή αυτά είναι κόμματα που έχουν ίδια πολιτική, ίδια στρατηγική και μην μας μπερδεύει τώρα, αν φωνάζουν στη Βουλή ή κάνουν αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον και μάλιστα πάλι στρεφόμενοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα».

Συνέχισε λέγοντας πως όλοι «με τον Μητσοτάκη λένε καμία περίπτωση, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία ναι, επειδή και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει έντονο κλίμα “άντε να τελειώνεις αρκετά κυβέρνησες, φύγε από εδώ, μας έχεις πάει και λίγο στα βράχια ως κόμμα”. Αυτή είναι η γενική αντίληψη που έχω εγώ τουλάχιστον και προσλαμβάνω από τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά και από τον περίγυρο της ΝΔ. Ετοιμάζονται και οι ίδιοι να του πουν “κάτσε στην άκρη, παραμέρισε” για να διευκολύνουμε και το φτιάξιμο μιας νέας κυβέρνησης από όλους αυτούς που σας ανέφερα και πιθανόν άλλους πρόθυμους. Εκεί είναι το ζήτημα».

Κουτσούμπας για Καρυστιανού: Δεν νομίζω ότι και η ίδια ξέρει ακριβώς τι θέλει

«Όταν είσαι μια αγωνιζόμενη μάνα που έχασε το παιδί της σε αυτή την τραγωδία, σε αυτό το έγκλημα των Τεμπών, να παλεύεις για τη δικαίωση και ως πρόεδρος τότε του Συλλόγου, πράγμα που το συνεχίζουν οι υπόλοιποι τώρα που έχουν μείνει στο Σύλλογο, οι γονείς, σταθερά σε αυτόν τον δρόμο για τη δικαίωση των παιδιών τους και όλων των θυμάτων των Τεμπών. Και άλλο πράγμα, να βγαίνεις στην πολιτική σκηνή, να θέλεις να μπεις και να ηγηθείς μάλιστα ενός νέου πολιτικού κόμματος. Εδώ δεν θέλει μόνο να λες “θέλω τη δικαίωση για το παιδί μου” και να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών, που άλλωστε το λένε και πολύ περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα, αλλά είναι και τι λες για όλα τα ζητήματα. Δηλαδή και για την εξωτερική πολιτική και άλλα.

»Δεν νομίζω ότι και η ίδια ξέρει ακριβώς τι θέλει. Πάντως εγώ αυτό που μπορώ να εκτιμήσω, γιατί την άκουσα και στην εκπομπή εδώ στο Open όταν ήταν και σε άλλες εκπομπές, για όσα ζητήματα έχει μιλήσει για πολιτικά ζητήματα ή και για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, μιλάμε για σκοταδισμό, αυτό θυμίζει ως αρχηγός κόμματος. Έχει και σημασία και ποιους θα έχει συνεργάτες. Μέχρι στιγμής “πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον” είναι αυτοί που έχουν εμφανιστεί, ως συνεργάτες ή αυτά που διαβάζουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Θυμίζει λίγο ΝΙΚΗ, θυμίζει λίγο Λατινοπούλου, θυμίζει λίγο Βελόπουλο, θυμίζει λίγο Ζωή Κωνσταντοπούλου στα καταγγελτικά και τα υπόλοιπα αυτά ζητήματα που όλοι της φταίνε και αυτή είναι η μοναδική και γνήσια εκπρόσωπός τους και πάει λέγοντας. Κι αυτή πάλι δε βλέπω ότι έχει πολλή δυνατότητα να μιλήσει στους εργαζόμενους, στον λαό για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν αυτή την κοινωνία.

Για τις ατάκες του ο Δημήτρης Κουτσούμπας αστειευόμενος απάντησε πως πάντα έτσι είναι, δεν ετοιμάζει τίποτα. «Νομίζω ότι ο αυθορμητισμός, όπως και το χιούμορ είναι στοιχείο ταυτόχρονα και της σοβαρότητας, αλλά και της πολιτικής ευθύνης που πρέπει να έχει κάποιος και να μην ξεπερνά τα όρια» είπε και με σεμνότητα απάντησε για την «πέραση που έχει στη νεολαία» - Ε, δεν ξέρω, εγώ δεν το σκέφτηκα έτσι. Εγώ έτσι ήμουνα, έτσι είμαι και έτσι κάνω».





