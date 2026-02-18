«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 73

Μετά το βράδυ που πέρασε με τον Άγη, η Άννα στέλνει στον Χρήστο φωτογραφίες της μαζί του από το ξενοδοχείο.

Απ’ την πλευρά του ο Άγης προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Άννα, η οποία, όμως, δείχνει να τον αποφεύγει.

Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα φοβάται πως αν οι εξετάσεις της για το αν μπορεί να κάνει παιδί δεν βγουν καλές, ο Χρήστος θα απογοητευτεί.

Ο Μάνος θέλει να βοηθήσει οικονομικά την κόρη του για να μη δουλεύει και να αφοσιωθεί στις σπουδές της, αλλά η Αφροδίτη αντιδράει πολύ έντονα στην πρότασή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=b1S-C3UTEqg}

Παράλληλα, η Κλέλια βλέπει εφιάλτες κι ανησυχεί πολύ για το μωρό της, ενώ η Βάνα ζητάει για άλλη μια φορά από τη Μάγια να μη φύγουν στο εξωτερικό.

Στην προσπάθειά του να πάρει πληροφορίες για την προσωπική ζωή της Άννας, ο Άγης μαθαίνει από τη Μάγια πως ο Φίλιππος ετοιμάζεται να παντρευτεί, αλλά όχι την Άννα.

{https://www.youtube.com/watch?v=R9854DM2tk4}

Ο Άγης παρακολουθεί την Άννα, ζητάει εξηγήσεις και την απειλεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=0cPSniy9Uhw}