Η απάντηση του Ζαχαρία Κεσσέ σε όσα είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος για το δεύτερο πόρισμα Ζήση.

Απάντηση σε όσα είπε νωρίτερα ο Ανδρέας Λοβέρδος στο «One» και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το δεύτερο πόρισμα Ζήση, έδωσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

Ο γνωστός δικηγόρος αναλύει τι είναι αυτο το περιβόητο πόρισμα σημειώνοντας:

Η ανωτέρω δικαστική κρίση αποδοκιμάστηκε και διαψεύστηκε από την Εθνική Τράπεζα, η οποία την 1.2.2025 εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, ζήτησε από τον νυν στέλεχος της ΝΔ, να περιφρουρήσει την αξιοπρέπεια του «πηγαίνοντας αύριο στην Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσει, να ζητήσει την δίωξη όσων εισέβαλαν στα προσωπικά του δεδομένα και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχει προβεί στα νόμιμα μέχρι σήμερα.

Επειδή δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία είμαι στη διάθεση του να του εξηγήσω ότι δεν θέλει να καταλάβει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator την 21.10.2021 με ένα μήνυμα που του έλεγε «Πρόεδρε μετά την εκλογή σου ξέρεις τι θέλω».

Σήμερα αφού τελικά δεν βγήκε Πρόεδρος, αποφάσισε να βγει από την αφάνεια και δήλωσε με στόμφο ότι υπάρχει και δεύτερο πόρισμα για τις υποκλοπές και ότι κακώς επιχειρείται να ξανανοίξει η υπόθεση της κατασκοπίας.

Την επόμενη φορά που θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τους θύτες και να προσφέρει υπηρεσίες στους κατηγορουμένους, καλό θα είναι να έχει υπόψιν του τα εξής:

✓Παγιδεύτηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την προκήρυξη των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, όπου κατέβηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος.

✓Παγιδεύτηκε την ίδια ημέρα που εστάλη και το μήνυμα παγίδευσης στο Νίκο Ανδρουλάκη μην αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι ο λόγος της παγίδευσης ήταν οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

✓Παγιδεύτηκε επίσης την ίδια ημέρα που έλαβε μήνυμα παγίδευσης ο επιστήθιος φίλος του Αδωνις Γεωργιάδης και μάλιστα με λίγη ώρα διαφορά.

✓Έλαβε άλλες δύο φορές μήνυμα παγίδευσης. Μάλιστα την δεύτερη φορά παγιδεύτηκε με διαφορά λίγων λεπτών μαζί με τους Αδωνι Γεωργιάδη, Ολγα Κεφαλλογιάννη, Άκη Σκέρτσο, Νίκη Κεραμέως, Τάκη Θεοσωρικάκο, Νίκο Παπαθανάση και άλλους.

✓Ουδέποτε εμφανίστηκε να καταθέσει ή να ζητήσει την ποινική δίωξη όσων των παγίδευσαν. Ούτε καν κατά του περίφημου κρεοπώλη με την κάρτα του οποίου πληρώθηκε το μήνυμα παγίδευσης του.

✓Ακόμη και τώρα που έχουν καταδικαστεί 4 φυσικά πρόσωπα σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών για την παγίδευση του, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ούτε καν στην δημόσια αποδοκιμασία του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δημόσια έδειξε την ΕΥΠ ως υπεύθυνη για την παγίδευση του

✓Το δεύτερο πόρισμα Ζήση δεν είναι τίποτα άλλο από την γνωστή αρχειοθέτηση των δεύτερων μηνύσεων Κουκάκη και Ανδρουλάκη κατά του Αιμίλιου Κοσμίδη. Είναι η γνωστή διάταξη με την οποία κρίθηκε ότι η προπληρωμένη κάρτα του χάθηκε και κάποιος την ενεργοποίησε πετυχαίνοντας να βάλει τυχαία το σωστό pin μέσα σε τρεις προσπάθειες.

✓Η ανωτέρω δικαστική κρίση αποδοκιμάστηκε και διαψεύστηκε από την Εθνική Τράπεζα, η οποία την 1.2.2025 εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία έλεγε αυτό που ξέρουν όλοι πλην Ζήση, Αδειλίνη και Λοβέρδου ότι δηλαδή «Το PIN της προπληρωμένης κάρτας ενεργοποιείται από τον ίδιο τον κάτοχο μέσω διαδικασίας που απαιτεί ταυτοποίηση μέσω SMS στο καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο του.»

✓Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποδόμησε πλήρως και τις δύο εισαγγελικές κρίσεις αρχειοθέτησης και μάλιστα διέταξε να αρθεί η κίνηση της κάρτας για όλα τα έτη και όχι μόνο για λίγες ημέρες, που είχε κάνει ο Ζησης. Το αποτέλεσμα ήταν να διαπιστωθεί ότι με την δήθεν μη ενεργοποιημένη κάρτα είχαν παγιδευτεί δεκάδες πρόσωπα, ενώ μάλιστα η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 16.12.2021, ημερομηνία ορόσημο καθώς τότε η Google ουσιαστικά εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση για την λειτουργία του Predator.

✓Μολονότι εκκρεμούσε μήνυση εναντίον του Κοσμιδη, ο Ζήσης τον κάλεσε ως μάρτυρα και δεν έκανε παρά λίγες ερωτήσεις πριν αρχειοθετήσει πρόχειρα τις μηνύσεις. Το ίδιο πρόσωπο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο κατέθεσε ψεύδη για τα οποία και ζητήθηκε η δίωξη του.

Καταλαβαίνω την αγωνία του κ. Λοβέρδου να φανεί χρήσιμος. Ας περιφρουρήσει την αξιοπρέπεια του πηγαίνοντας αύριο στην Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσει, να ζητήσει την δίωξη όσων εισέβαλαν στα προσωπικά του δεδομένα και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχει προβεί στα νόμιμα μέχρι σήμερα.

Επειδή δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία είμαι στη διάθεση του να του εξηγήσω ότι δεν θέλει να καταλάβει.

Προς το παρόν του επισυνάπτω κάποια έγγραφα με κυριότερο το τραγικό πόρισμα Ζήση για να σταματήσει να εκτίθεται.

Όσα δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος

