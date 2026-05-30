Η αγαπημένη τραγουδίστρια έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη.

Η Ρένα Μόρφη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day.

Η τραγουδίστρια, η οποία φέτος κάθεται και στην καρέκλα της επιτροπής του YFSF, απάντησε στα επικριτικά σχόλια που διαβάζει στα social media για την εξωτερική της εμφάνιση, τις «κατηγορίες» για πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει και την «προσπάθειά της να τραβήξει τα βλέμματα».

«Όχι μόνο δεν βιώσαμε δυσκολία με τον σύζυγό μου με την έλευση του παιδιού. Ίσα-ίσα είναι κάτι που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό και στην προσωπική μου ζωή και στην οικογενειακή, της ομάδας που έχουμε δημιουργήσει», εξομολογείται αρχικά η Ρένα Μόρφη.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμένα, αισθάνομαι πολύ τυχερή που είμαστε ισότιμα παρόντες και οι δύο γονείς στο μεγάλωμα αυτού του παιδιού. Και είναι πάντα μα πάντα κάτι που μας ενώνει, όπως με τον ίδιο τρόπο που μας ενώνει και η δουλειά», συμπληρώνει η τραγουδίστρια.

Όταν ρωτήθηκε για το χιουμοριστικό βίντεο-απάντηση που έδωσε μέσα από τα social media σε όσους την κατηγορούν για πλαστικές επεμβάσεις, η Ρένα Μόρφη σχολιάζει:

«Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά comments, που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το «τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;», αλλά υπήρχε και το άλλο, το «πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;». Οπότε αυτό ήτανε λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά, και δεν έχει καμία σημασία».