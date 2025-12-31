Αθόρυβα πυροτεχνήματα και σόου από drone στη γιορτή του δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα.

Ραντεβού στο Σύνταγμα δίνει απόψε ο δήμος Αθηναίων, για μια λαμπερή γιορτή με την οποία θα υποδεχθεί το 2026.

Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη θα ερμηνεύσουν δικά τους τραγούδια και διασκευές, δίνοντας τον ρυθμό για την Πρωτοχρονιά στην καρδιά της Αθήνας, σε μια γιορτή με αθόρυβα πυροτεχνήματα και σόου από drones. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

«Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα», είναι το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

{https://www.instagram.com/p/DS4eKLzDDiN/}

Η βραδιά θα ανοίξει στις 22:00, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Κωστής Μαραβέγιας, που θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

{https://www.instagram.com/p/DSzST82j_XU/?img_index=1}

Τα τελευταία λεπτά της χρονιάς που φεύγει, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, «από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη», σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Χάρης Δούκας, οι παρουσιαστές και οι καλλιτέχνες της βραδιάς θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

{https://www.instagram.com/p/DS2GB9GDIh-/}

Η Αθήνα θα υποδεχθεί το 2026 με «αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς».

Live μετάδοση της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming και θα υπάρχει παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη.

{https://www.youtube.com/watch?v=saSPHz0QD5k}

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

Λόγω της εκδήλωσης για την Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή και θα κλείσουν οι γύρω δρόμοι.

Συγκεκριμένα, από τις 20:00 έως την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα διακοπεί προσωρινά και σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από αυτές τις οδούς τις συγκεκριμένες ώρες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.