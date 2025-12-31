Πυροτεχνήματα, φώτα, λάμψη αλλά και παραδοσιακά έθιμα στις πρωτοχρονιές του κόσμου.

Από το Κιριμπάτι μέχρι την Ιαπωνία, την Κίνα και την Αυστραλία οι χώρες η μία μετά την άλλη υποδέχονται το 2026 σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά.

Πυροτεχνήματα, φώτα, λάμψη αλλά και παραδοσιακά έθιμα και στολές χαρακτηρίζουν μία μέρα ελπίδας και αναγέννησης σε όλον τον κόσμο. Στην Ιαπωνία γυναίκες φόρεσαν τις παραδοσιακές τους στολές, στην Ταϊβάν υπήρχε έντονη στρατιωτική παρουσία στους δρόμους για λόγους ασφαλείας ενώ στην Κίνα υποδέχθηκαν το 2026 με μήνυμα του προέδρου της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Πιο εντυπωσιακή, ή τουλάχιστον πιο οικεία στα μάτια των δυτικών, είναι η Πρωτοχρονιά στο Σίνδνεϊ της Αυστραλίας με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο λιμάνι της πόλης.

Σίγουρα όμως από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες είναι από την Ινδονησία, με την πολύχρωμη παρέλαση στο Ντενπασάρ.

{https://twitter.com/minimonibub/status/2006383625969991832}

Ιαπωνία

{https://twitter.com/W0rld2025/status/2006379831731355851}

Ταϊβάν

Αυστραλία

{https://twitter.com/aestheticspost_/status/2006349679743922578}

{https://twitter.com/viewsoff_/status/2006319895240401085}

Νέα Ζηλανδία

{https://twitter.com/SkyNews/status/2006320434069831712}

{https://twitter.com/W0rld2025/status/2006319439902294373}

{https://twitter.com/tome_acct/status/2006330978298675630}

Κίνα

Νότια Κορέα

{https://twitter.com/SkyNews/status/2006381481581552089}

Ινδία

Ινδονησία