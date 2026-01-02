Δεκατέσσερις από τις εθνικότητες των τραυματιών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας για την τραγωδία στην Ελβετία.

Συνέντευξη Τύπου για την τραγωδία με τους 40 νεκρούς και τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας δίνουν αυτή την ώρα οι αρχές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, επιβεβαίωσε ότι από τους 119 τραυματίες, 113 έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, ενώ έξι άλλοι παραμένουν ακόμη άγνωστοι. Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και ένα άτομο από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Δεκατέσσερις από τις εθνικότητες των τραυματιών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τον ίδιο ενώ ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40.

{https://www.youtube.com/watch?v=L84qL_x_Xao}

Η γενική εισαγγελέας του Βαλαί, Μπεατρίκ Πιλού, δήλωσε ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από «βεγγαλικά». Η εισαγγελία «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσει τις συνθήκες αυτού του τραγικού συμβάντος. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από «κεριά» βεγγαλικών, δηλαδή φωτοβολίδες, που τοποθετήθηκαν πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/vegasyx/status/2007069885655060669}

«Αυτές οι φωτοβολίδες βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή. Αυτό οδήγησε σε αυτό που αναφέρεται ως περιστατικό υπερχείλισης, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε εάν κάποια άτομα φέρουν ποινική ευθύνη για αυτό το περιστατικό. Και αν ισχύει αυτό και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, όλες οι έρευνες θα κινηθούν οι διαδικασίες για δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και τραυματισμούς από αμέλεια».

Τόνισε ότι οι αρχές έχουν λάβει αρκετά βίντεο από το περιστατικό και καταθέσεις από όσους κατάφεραν να διαφύγουν ενώ έχουν στη διάθεσή τους λίστες με όσους ήταν παρόντες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Για τα επόμενα βήματα της έρευνας οι αρχές θα επικεντρωθούν στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο μπαρ, στις άδειες λειτουργίας, στα μέτρα ασφαλείας όπως οι πυροσβεστήρες και οι έξοδοι κινδύνου και στον αριθμό των ατόμων που ήταν παρόντες. Πρόσθεσε ακόμα πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί ποινική δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και εταιρική ζημία από αμέλεια. Προς το παρόν διεξάγονται έρευνες για να αξιολογηθεί εάν τα άτομα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις είναι ακόμα ζωντανά.

{https://twitter.com/rememberme_0220/status/2007110718051774543}

Ο Πιερ Αντουάν Λενγκέν, επικεφαλής της εγκληματολογικής αστυνομίας του Βαλαί, δήλωσε πως αστυνομικοί επισκέφθηκαν χθες τον τόπο της πυρκαγιάς και εξετάζουν τις σορούς για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση. Συλλέγονται δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων οδοντιατρικών αρχείων, DNA κ.λπ.

«Είναι περίπλοκο και πρέπει να είναι πολύ σχολαστικό - δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη, ακόμη και αν η αναμονή είναι πολύ δύσκολη», τόνισε.

Ο Στεφάν Γκάνζερ, επικεφαλής ασφαλείας στο Βαλαί, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από την αστυνομία. Περιέγραψε το περιστατικό ως «άνευ προηγουμένου στην ιστορία του καντονιού μας» και διευκρίνισε ότι στις έρευνες υπάρχει βοήθεια και από την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Περίπου 40 αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο της τραγωδία για να υποστηρίζουν, να καθοδηγούν και να ασφαλίζουν τον χώρο.

{https://twitter.com/red_trendz/status/2007110702075650069}

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με εννέα χώρες για την ταυτοποίηση νεκρών. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού, Φρέντερικ Γκισλέρ δήλωσε πως «Η μοίρα περίπου 150 ανθρώπων μετατράπηκε σε φρίκη. Το «πιο σημαντικό έργο» είναι η ταυτοποίησή τους είπε.

Σε κρίσιμη κατάσταση ορισμένοι τραυματίες - 50 άτομα μεταφέρονται στο εξωτερικό

Ο Φρέντι-Μισέλ Ρότεν, διευθυντής του Οργανισμού Διάσωσης του Καντονικού Βαλαί, ευχαρίστησε όλους, όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν και πρόσθεσε πως υπάρχει «σημαντική αλληλεγγύη» από τα νοσοκομεία που παρέλαβαν τα θύματα.

«Η φροντίδα των εγκαυμάτων είναι περίπλοκη και μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ή αρκετούς μήνες... δεδομένου του αριθμού των τραυματιών και της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων, οι ασθενείς διανεμήθηκαν πρώτα απ' όλα σε νοσοκομεία στην Ελβετία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων». Ορισμένοι ασθενείς θα μεταφερθούν τώρα σε εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, είπε.

Ο Έρικ Μπονβέν, διευθυντής του περιφερειακού νοσοκομείου στη Σιόν όπου μεταφέρθηκαν πολλοί ασθενείς, δήλωσε πως ο πληθυσμός στο Βαλαί «διπλασιάστηκε» κατά την εορταστική περίοδο, με το κέντρο έκτακτης ανάγκης να είναι ήδη απασχολημένο με «συνήθεις τραυματισμούς» τη νύχτα της πυρκαγιάς. Όλοι οι τραυματίες από την πυρκαγιά έλαβαν φροντίδα. «Αυτό εξελίχθηκε... περάσαμε σε μια φάση σταθεροποίησης, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια περίοδο αρκετά ευαίσθητη καθώς οι οικογένειες αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο 55 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σιόν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Από αυτούς, 11 εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο, ενώ 28 έχουν μεταφερθεί αλλού. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση 50 ασθενείς μεταφέρονται στο εξωτερικό.

{https://twitter.com/ShoreEJV/status/2007110794559844601}

Τέσσερις από τους 11 που νοσηλεύονται στο Σιόν είναι σε «κρίσιμη, απειλητική για τη ζωή τους» κατάσταση ενώ στο νοσοκομείο του Upper Valais από τους επτά ασθενείς, οι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην εντατική. Στη συνέχεια ζήτησε από τα ΜΜΕ να μην μεταβαίνουν στα νοσοκομεία για να μιλήσουν με τα θύματα αυτή τη στιγμή.

«Παρακαλώ μην κάνετε εικασίες»

Η γενική εισαγγελέας απηύθυνσε έκκληση προς τα ΜΜΕ και το κοινό να μην κάνουν εικασίες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ερωτηθείσα για έναν τύπο αφρού που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή και αν αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα απάντησε πως «οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε αυτόν τον αφρό στο μπαρ και η έρευνα θα επιδιώξει να προσδιορίσει αν αυτός ο αφρός προοριζόταν για ασφάλεια, και αν είναι η αιτία της πυρκαγιάς ή όχι. Προς το παρόν, δεδομένου ότι απέχουμε μόνο λίγες ώρες από το περιστατικό, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι υπήρχε αφρός, ότι ήταν συμβατός ή όχι, ότι τοποθετήθηκε με την κατάλληλη άδεια ή όχι».

«Σε αυτό το στάδιο έχουμε 40 θύματα και η ταυτοποίηση συνεχίζεται... Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα» πρόσθεσε η γενική εισαγγελέας ενώ ερωτηθείσα για το αν θα χρειαζόταν κάποια άδεια για τα βεγγαλικά, η Πιλού είπε πως: «Αυτά είναι κεριά γενεθλίων που μπορείτε να αγοράσετε σε ένα κατάστημα, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά». Σημέιωσε πως δεν γνωρίζει αν θα είναι ποτέ δυνατό να υπάρξει μια ακριβής απάντηση για τον αριθμό των ατόμων, που βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς.

{https://twitter.com/BFMTV/status/2006833559105868120}

Η θεωρία ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας «ευνοείται και ίσως επιβεβαιώνεται», επανέλαβε.

Σε ό,το αφορά στα 14 θύματα των οποίων οι εθνικότητες παραμένουν άγνωστες, ο Γκάνζερ είπε ότι η αστυνομία έχει καταφέρει να τα οναγνωρίσει αλλά όχι επίσημα. «Όπως είπε η γενική εισαγγελέας... αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν και θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες και θα προχωρήσουμε σε ενημερώσεις», σημέιωσε.

Στη Συνέντευξη Τύπου οι αρχές διευκρίνισαν ακόμα πως σε αντίθεση με ορισμένες πληροφορίες, το μπαρ είχε περισσότερες από μία εξόδους κινδύνου. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν από την κύρια είσοδο, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τις εξόδους κινδύνου μέσα στον πανικό. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βρήκαν τον δρόμο τους προς τις εξόδους κινδύνου», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες - στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά - από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα. «Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε νωρίτερα στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού.

Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.