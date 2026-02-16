Τα μέλη της Χαμάς είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM.

Πόρισμα των IDF κατέληξε ότι οι ένοπλοι της Χαμάς πήραν μέσω μηνυμάτων με emojis την εντολή να εξαπολύσουν την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι ερευνητές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού εντόπισαν μηνύματα με emojis σε κινητά τηλέφωνα ενόπλων της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, την ημέρα του μακελειού, σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ.

Μόλις τα μέλη της Χαμάς έλαβαν τα μηνύματα με τα εικονίδια, άρχισαν να συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται, αναφέρει η Jerusalem Post.

Όσοι συμμετείχαν στην επίθεση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ynet. Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, η Σιν Μπετ, φέρεται να είχε ενημερώσει για την ενεργοποίηση δεκάδων ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, οι ισραηλινές αρχές δεν το αξιολόγησαν ως δυνητική απειλή.

Μηνύματα με emojis είχαν σταλεί σε κινητά ενόπλων της Χαμάς σε τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες επίθεσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου N12. Κατά την επίθεση της Χαμάς, 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών. Ακολούθησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που στοίχισε τη ζωή περισσοτέρων από 72.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ dpa