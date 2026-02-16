Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Ντουμπράβκα Σουίτσα θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει σε συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συμμετέχουμε σε αυτή τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καθώς και για να συμβάλουμε στις διεθνείς προσπάθειες υποστήριξης της ανοικοδόμησης και της ανάκαμψης μετά τον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Guillaume Mercier.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, ανησυχώντας ότι το νέο όργανο φιλοδοξεί να υποκαταστήσει θεσμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με πηγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσκληση απευθύνθηκε στην ΕΕ ως συλλογικό όργανο και όχι σε μεμονωμένες χώρες.

Παρούσα, σε ρόλο παρατηρητή, θα είναι και η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Ρόλο παρατηρητή, στη συνεδρίαση, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος.