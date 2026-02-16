Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι οι δύο συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου είχαν συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη.

Δημοσιεύματα που θέλουν ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιούν «μυστικές» επισκέψεις στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαψεύδοντας ωστόσο ότι αυτές οι επισκέψεις σχετίζονται με τα ελληνοτουρκικά.

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αν ο ερχομός των κ.κ. Ρίτσαρντ Γκρένελ και Πάολο Τζαμπόλι στη χώρα μας έγιναν στο πλαίσιο «παρέμβασης των ΗΠΑ για διαμοιρασμό του Αιγαίου», τόνισε: «Ήταν ιδιωτική επίσκεψη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα (σ.σ.: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ)».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι οι δύο συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου είχαν συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη, υπογραμμίζοντας πως «Δεν έχει υπάρξει καμία, ούτε επίσημη ούτε άτυπη παρέμβαση των ΗΠΑ σχετικά με τα ελληνοτουρκικά».