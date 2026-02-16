«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού παρέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντο με τους 200 κομμουνιστές πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως είπε, στην ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟ τονίζει ότι οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες και πως έχει δρομολογήσει διαδικασίες διεκδίκηση, «εφόσον αποδειχτεί η γνησιότητά τους».