Ο κάτοχος του μοναδικού ντοκουμέντου από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή αποφάσισε ο ίδιος να «κλείσει» τις δημοπρασίες και ακόμη περιμένει το ελληνικό κράτος να δηλώσει τις προθέσεις του.

Έπειτα από την συγκίνηση αλλά και το σοκ που προκάλεσε η δημοσίευση των πρώτων ντοκουμέντων από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 σε πλατφόρμα δημοπρασιών, ο κάτοχος του φωτογραφικού υλικού ξεκαθαρίζει πως αυτοβούλως αποφάσισε να «παγώσει» τη διαδικασία.

Ο άνθρωπος, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, διευκρινίζει πως «από την στιγμή που η υπόθεση έλαβε τέτοιες διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ, επικοινώνησε μαζί μου μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών, εκφράζοντας εντόνο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών.

»Παρότι εκτιμώ το ενδιαφέρον αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για πώληση και παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Είναι αξιοσημείωτο πως παρότι από την Κυριακή πολιτικά κόμματα, επιστημονικοί φορείς και απλοί πολίτες έχουν ζητήσει την παρέμβαση της πολιτείας για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός, οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν μόλις την τηλευταία ώρα.

Η δήλωση εκ μέρους του Crain’s Militaria, όπως δημοσιεύθηκε από το OmniaTV και άλλα ειδησεογραφικά ΜΜΕ

Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να διακόψω τις δημοπρασίες στο eBay σχετικά με τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής.

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα και σοκαρίστηκα βαθιά από τον βανδαλισμό που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το ζήτημα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών. Ηδη έχουν διαμοιραστεί ευρέως επεξεργασμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά της προστασίας των δικαιωμάτων μου, ακόμη και παραμορφώνοντας κάποια πρόσωπα των θυμάτων, προκαλώντας έτσι συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών.

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για το ότι τιμάτε την επιθυμία μου να μην προβώ σε περαιτέρω σχόλια ή συνεντεύξεις προς τα μέσα ενημέρωσης.