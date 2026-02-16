Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

«Ποδαρικό» σήμερα για τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο καθώς στις 17:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής. Το Εθνικό Απολυτήριο προτείνεται να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο ως τίτλος γνώσης με διεθνή αναγνώριση, ώστε οι μαθητές να φεύγουν από το Λύκειο με ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Β’ και η Γ’ Λυκείου θα συμμετέχουν σημαντικά στον τελικό βαθμό, ενώ συζητείται και η στάθμιση της Α’ Λυκείου. Η πρόταση για ποσόστωση της βαθμολογίας επιτρέπει δίκαιη κατανομή της βαρύτητας ανά τάξη.

Προτείνεται ένα μικτό σύστημα αξιολόγησης, που θα συνδυάζει τις ενδοσχολικές επιδόσεις με τις Πανελλήνιες, ώστε η αξιολόγηση να αντικατοπτρίζει τόσο τη συνεχή προσπάθεια όσο και την επίδοση σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, ειδικά στη Γ’ Λυκείου, η ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα θα μειωθούν, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική μάθηση και καλύτερη προετοιμασία για την ανώτατη εκπαίδευση. Η ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και η θέσπιση ενιαίου πλαισίου εξετάσεων, μέσω συγκρότησης σώματος βαθμολογητών και τυποποίησης, θα εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη «ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με έναν καθαρό στόχο, η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο απολυτήριο, που να αποτυπώνει πραγματική μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Θέλουμε ένα Λύκειο που δεν εξαντλείται στην εξεταστική πίεση, αλλά καλλιεργεί γνώση, κρίση και προοπτική. Ένα σύστημα που κάνει τη διαφορά στην πράξη για κάθε νέα και κάθε νέο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Με διάλογο, τεκμηρίωση και σταδιακή εφαρμογή, χτίζουμε ένα σύστημα που θα αντέξει στον χρόνο. Θέλω να πω στην ελληνική οικογένεια που πασχίζει για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών της ότι όλη μας η προσπάθεια στοχεύει ώστε το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική και αξιοπρέπεια για κάθε παιδί – με δεξιότητες αναγκαίες για το αύριο, αλλά και με γνώση που αποτελεί το θεμέλιο. Είτε κάποιος επιλέγει το Πανεπιστήμιο είτε όχι.»

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τονίζουν στο Dnews ότι το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να προσδώσει πραγματικό εκπαιδευτικό βάρος στο Λύκειο, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές θα έχουν πλήρη προετοιμασία για τη ζωή, την περαιτέρω εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, μακριά από τη μονοδιάστατη λογική των Πανελληνίων.

Εθνικό Απολυτήριο: Οι 5 προωθούμενες αλλαγές και η εφαρμογή τους

Το νέο Εθνικό Απολυτήριο στοχεύει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο ως τίτλος γνώσης με διεθνή αναγνώριση, δίνοντας στους μαθητές ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό γνώσεων κατά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο. Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

Συμμετοχή όλων των τάξεων στον τελικό βαθμό

Η Β’ και η Γ’ Λυκείου θα έχουν σημαντική βαρύτητα στον τελικό βαθμό, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή της Α’ Λυκείου. Η στάθμιση θα επιτρέψει δίκαιη κατανομή της βαθμολογίας ανά τάξη.

Μικτό σύστημα αξιολόγησης

Ο συνδυασμός ενδοσχολικών επιδόσεων και εθνικών εξετάσεων διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει τόσο τη συνεχή προσπάθεια των μαθητών όσο και την επίδοσή τους σε εθνικό επίπεδο.

Μείωση ύλης και εξεταζόμενων μαθημάτων

Στη Γ’ Λυκείου η ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα θα μειωθούν, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική μάθηση και την καλύτερη προετοιμασία για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων

Η τυποποίηση των εξετάσεων και η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών θα εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα και διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.

Σταδιακή εφαρμογή και υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Οι αλλαγές θα υλοποιηθούν σταδιακά, με πιλοτικές φάσεις, ανεξάρτητη αποτίμηση και επαρκή μεταβατική περίοδο. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από κλιμακωτή στάθμιση της επίδοσης στις τρεις τάξεις, με συνυπολογισμό γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Οι ακριβείς λεπτομέρειες της ποσόστωσης θα καθοριστούν μέσω του Εθνικού Διαλόγου. Στόχος είναι ένα Λύκειο που αξιολογεί ουσιαστικά τις γνώσεις των μαθητών, μειώνει τα εξεταζόμενα μαθήματα, ενισχύει την ουσιαστική μάθηση και εξοπλίζει τους νέους με δεξιότητες χρήσιμες για οποιαδήποτε μελλοντική πορεία επιλέξουν.

Οι Πανελλήνιες μένουν όπως είναι μέχρι να βρεθεί αδιάβλητη αντιπρόταση

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών. Στόχος του διαλόγου είναι να καταλήξει σε νομοθετική πρωτοβουλία τον προσεχή Νοέμβριο, με συμμετοχή όλων των κομμάτων, που θα διασφαλίζει ένα Λύκειο με ουσία, ένα απολυτήριο αξιόπιστο και ένα σύστημα πιο δίκαιο για μαθητές και οικογένειες.

«Να έχουμε ένα Λύκειο με ουσία. Ένα απολυτήριο με αξιοπιστία. Αυτό δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη «καταφέρουμε να βρούμε κοινό τόπο για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εξετάσεων».

Με ορίζοντα υλοποίησης το 2027

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας «Η επιτροπή θα κληθεί να μας κατευθύνει για τον χρόνο των αλλαγών καθώς, παράλληλα, υλοποιούνται σημαντικές εκπαιδευτικές βελτιώσεις: τα νέα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία και το πολλαπλό βιβλίο. Αυτή τη στιγμή προσδιορίζουμε ως πρώτο ορίζοντα εφαρμογής το σχολικό έτος 2027-2028. Αν, εκτιμήσουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός επισφάλειας στις επιδόσεις των παιδιών προφανώς θα επανεξετασθεί το χρονικό σημείο έναρξης. Σημαντικό για εμάς επαναλαμβάνω, είναι να μην αιφνιδιάσουμε. Θα προχωρήσουμε ομαλά και υπεύθυνα, με συλλογική αποδοχή μιας πρότασης που θα θέλαμε να αποτυπωθεί και σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Τα μέλη της Επιτροπής για τον Εθνικό Διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο

1. Μιχαήλ Σφακιανάκης του Ευάγγελου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρος.

2. Δημήτριος Καραδήμας του Παναγιώτη, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

3. Νικόλαος Καντηράνης του Απόστολου, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., ως μέλος.

4. Δημήτριος Δρόσος του Λεωνίδα, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

5. Ανδρέας Μπουντουβής του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π., ως μέλος.

6. Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο- λιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ως μέλος.

7. Δημήτριος Φωτεινός του Ιωάννη, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

8. Μιχάλης Σκουμιός του Νικολάου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος.

9. Βασιλική Μητσικοπούλου του Αναστασίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.,ως μέλος.

10. Νικόλαος Χριστοδουλάκης του Σοφοκλή, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

11. Γεώργιος Σπανός του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,ως μέλος.

12. Χρυσή Χατζηχρήστου του Γεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

13. Πέτρος Ρούσσος του Λεωνίδα, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

14. Εμμανουήλ Κουτούζης του Ιωάννη, Πρύτανης του Ε.Α.Π., Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι- στημών του Ε.Α.Π., ως μέλος.

15. Ιωάννης Πυργιωτάκης του Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.

16. Θωμάς Μπαμπάλης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

17. Παναγιώτης Χουντάλας του Θεοφάνη, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί- κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

18. Βασίλειος Κόμης του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος.

19. Απόστολος Σκότης του Στέφανου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

20. Αθανάσιος Τζιμογιάννης του Γεωργίου, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ως μέλος.

21. Νικόλαος Παπαδάκης του Ευσταθίου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.

22. Αθανάσιος Γκότοβος του Ευαγγέλου, Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος.

23. Ιωάννης Ρουσσάκης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

24. Ζαφειρία Ηρώ Μυλωνάκου του Σταύρου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., μ ως μέλος.

25. Ηλίας Ματσαγγούρας του Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

26. Αναστάσιος Εμβαλωτής του Χρήστου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος.

27. Χριστίνα Μορφάκη του Αθανασίου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος

28. Δημήτριος Σάμψων του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

29. Μαρία Ιακώβου του Ιωάννη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

30. Αύγουστος Τσινάκος του Αντωνίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , ως μέλος.

31. Πολυχρόνης Κυνηγός του Μάρκου, Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

32. Γεώργιος Τσιναρέλης του Σταύρου, Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ως μέλος.

33. Ηλίας Κουρκούτας του Ευθυμίου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.

34. Πέτρος Σταυρουλάκης του Ιωάννη, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

35. Γεώργιος Δάσιος του Θεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ανεξάρ- τητης Διοικητικής Αρχής Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλος.

36. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου του Γρηγορίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Αντιπρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως μέλος.

37. Γεωργία Φέρμελη του Σωκράτη, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

38. Θεόδωρος Ελευθεράκης του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πα-νεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.

39. Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου του Γεωργίου, Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

40. Νικόλαος Ράπτης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος.

41. Ιωάννης Τσαούσης του Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος.

42. Ευάγγελος Μαυρικάκης του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ80, ως μέλος.

43. Ελένη Μπαλδιμτσή του Νικολάου, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ως μέλος.

44. Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος του Ανδρέα, Διευθυντής Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ΠΕ01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

45. Ελευθερία Αναγνωστοπούλου του Ηλία, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ΠΕ05 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

46. Χαράλαμπος Μουζάκης του Νικολάου, Διευθυντής της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρω- τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως μέλος.

47. Μαρία Ευσταθίου του Νικολάου, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ, ΠΕ03 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

48. Γεώργιος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., ως μέλος.

49. Καλομοίρα Μαρούγκα του Ισιδώρου, Γενική Δ/ντρια Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος.

50. Μαρία Βλάσση του Χρήστου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04, ως μέλος.

51. Ιωάννης Κατσαρός του Απόστολου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Ε παίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

52. Αικατερίνη Ρηνάκη του Νικολάου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, ως μέλος.

53. Ιωάννης Κουμέντος του Νικήτα, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

54. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Δημητρίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04, ως μέλος.

55. Αθανασία Μπαλωμένου του Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ03 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

56. Χρήστος Φανίδης του Διονυσίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04, ως μέλος.

57. Αγνή Παπακώστα του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ως μέλος.

58. Ελένη Μπούντα του Ευθυμίου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως μέλος.

59. Γεώργιος Χατζητέγας του Κωνσταντίνου, Φυσικός (ΠΕ04.01), ως μέλος.

60. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος του Νικολάου, Διευθυντής Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης, ΠΕ01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

61. Βιολέττα Γιαννέτα του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04.01, ως μέλος.

62. Παρασκευάς Γιαλούρης του Παναγιώτη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός ΠΕ04.02 Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης, ως μέλος.

63. Ευάγγελος Παππάς του Ιωάννη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

64. Ευστράτιος Χατζηδημητρίου του Δημητρίου, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, ως μέλος.

65. Ευάγγελος Κελεσίδης του Αλεξάνδρου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσα- λονίκης, ως μέλος.

66. Πολυχρόνης Ευκαρπίδης του Δημητρίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ΠΕ70, ως μέλος.

67. Αναστασία Μάλλου του Εμμανουήλ, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, ως μέλος.

68. Νικόλαος Πουλπούλογλου του Σωτηρίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02.50 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.

69. Μιλτιάδης Καρβούνης του Παναγιώτη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

70. Νικόλαος Σταμπολίδης του Ειρήναρχου, Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕ04.01, ως μέλος.

71. Λεωνίδας Μάντζος του Αχιλλέα, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλος.

72. Γεώργιος Δεστές του Δημητρίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, ως μέλος.

73. Απόστολος Παρασκευάς του Αναστασίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, ως μέλος.

74. Σταυρούλα Παντελοπούλου του Παναγιώτη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ86, ως μέλος.

75. Θεόδωρος Γούπος του Αθανασίου, Επόπτης Ποιότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως μέλος.

76. Χρυσή Τερεζάκη του Γεωργίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ως μέλος.

77. Βασιλική Βόντσα του Γεωργίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως μέλος.

78. Αλέξανδρος Κόπτσης του Ανδρέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

79. Δημήτριος Καλογιάννης του Νικολάου, Διευθυντής Β’ Αρσακείου - Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, ως μέλος.

80. Βασιλική Γεωργαντά του Ευαγγέλου, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, ως μέλος.

81. Διονύσιος Αναστασόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Πειραιά, ως μέλος.

82. Αναστασία Γκουβατζή του Νικολάου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

83. Βασιλική Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, ως μέλος.

84. Ιωάννης Μοσχολιός του Πέτρου, Αντιπρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως μέλος.

85. Ευαγγελία Ψυχογιού του Γεωργίου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος,

86. Νικόλαος Χριστόπουλος του Χρήστου, Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως μέλος.

87. Μαρία Παρίση του Λουκά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Αρκαδίας ΠΕ70, ως μέλος.

88. Νικόλαος Ευσταθίου του Θεοφάνη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, ως μέλος.

89. Αντώνιος Κοκκονός του Δημοσθένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ71, ως μέλος.

90. Ιωάννης Σολάρης του Δημητρίου, Επόπτης Ποιότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ως μέλος.

91. Βασιλική Αλεξοπούλου του Ιωάννη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ως μέλος.

92. Δημήτριος Διαμαντίδης του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραμα- τικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ΠΕ03 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

93. Ιωάννης Μπουσδούνης του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος.

94. Απόστολος Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός ΠΕ03 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

95. Παναγιώτης Πασσάς του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος. 96. Αναστασία Πασχαλίδου του Νικολάου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός ΠΕ03 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

97. Χρήστος Τρυφωνόπουλος του Θεοδώρου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενος Τμήματος Α’

Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προ- γράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος.

98. Νικόλαος Παπαχρήστος του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, εκπρόσωπος ΟΛΜΕ, ως μέλος.

99. Χαρίκλεια Κυριακάκη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ΠΕ02, ΠΕ78 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

100. Χρήστος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, Επόπτης Ποιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ04, ως μέλος.

101. Σοφία Τακάογλου του Ανέστη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ80, ως μέλος.

102. Αθανάσιος Κικινής του Αποστόλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Γενικός Γραμματέας Δ.Ο.Ε., ως μέλος.

103. Ιωάννης Καπουτσής του Αθανασίου, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος.

104. Φραγκίσκος Φώσκολος του Κοσμά, στέλεχος ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως μέλος.

105. Νεκτάριος Κοζύρης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, , ως μέλος.

106. Νιγιάννης Ανδρέας του Βασιλείου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος.

Για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, ορίζονται τα εξής μέλη:

1. Ευαγγελία Βαρδαλάχου του Γεωργίου, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ86, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως γραμματέας.

2. Κωνσταντίνα Βασιλείου του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ78, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως γραμματέας.

Η Επιτροπή έχει ως έργο τη σύνταξη και υποβολή στην Υπουργό Παιδείας ενιαίου πορίσματος προτάσεων για τη θεσμική αναμόρφωση του Λυκείου και την εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, ως συνέχεια μιας ενιαίας μαθησιακής διαδρομής από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται ιδίως τον ρόλο του Λυκείου ως κόμβου της μαθησιακής διαδρομής, όπου ωριμάζει η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και μαθητριών, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου και τη δίκαιη και λειτουργική σύνδεσή του με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Εργάζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που περιλαμβάνει βασικούς εγγραμματισμούς και δεξιότητες, επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών, πλαίσια αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους· τη σχολική ζωή, που καλύπτει ασφάλεια, ευημερία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμπερίληψη και ενεργό συμμετοχή της σχολικής κοινότητας· την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη, την υποστήριξη της παιδαγωγικής πράξης, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης· τις υποδομές, που περιλαμβάνουν ασφάλεια και ανθεκτικότητα σχολικών μονάδων, εργαστήρια, σύγχρονους μαθησιακούς χώρους και προσβασιμότητα· και τη διακυβέρνηση, με στόχο την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, τη συλλογή δεδομένων για συνεχή βελτίωση πολιτικών και πρακτικών, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις, καθορίζει τα επιμέρους θέματα και συντονίζει τη λειτουργία της. Για καλύτερη οργάνωση, μπορεί να ορίσει υποεπιτροπές και συντονιστές ανά υποεπιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ενώ για κάθε συνεδρίαση συντάσσονται πρακτικά. Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες, ειδικοί επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, μαθητικής κοινότητας, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς και πολιτικών κομμάτων.

Τζούφη για Εθνικό Απολυτήριο: «Διάλογος» ερήμην της Βουλής και της εκπαιδευτικής κοινότητας

Η κυβέρνηση εγκαινιάζει σήμερα τον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία», με αιχμή το «Εθνικό Απολυτήριο» και τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου. Στην πράξη, όμως, πρόκειται για μια κλειστή κυβερνητική διαδικασία, εκτός Βουλής, με «επιτροπή σοφών» διορισμένη από την Υπουργό και πλήρως ελεγχόμενη από αυτήν τονίζει η βουλευτής Μερόπη Τζούφη από πλευράς Νέας Αριστεράς.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της «η Επιτροπή υποβάλλει πορίσματα αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σε χρόνο και με τρόπο που η ίδια καθορίζει ή όποτε το ζητήσει η Υπουργός. Καμία υποχρέωση λογοδοσίας στη Βουλή. Καμία ρητή πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης. Καμία εγγύηση διαφάνειας. Ακόμη πιο προβληματική είναι η συγκρότηση της Επιτροπής:

• Τα κόμματα δεν κλήθηκαν να προτείνουν μέλη και δεν προβλέπεται θεσμική συμμετοχή τους.

• Αν και εφόσον κληθούν, μπορούν να παρίστανται «χωρίς δικαίωμα ψήφου». Δηλαδή ως θεατές.

Την ίδια στιγμή, απουσιάζουν βασικοί φορείς του ίδιου του Λυκείου:

• Κανένας Διευθυντής Λυκείου δεν συμμετέχει.

• Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της τάξης, ούτε εκπρόσωποι γονέων και μαθητών.

• Η Επαγγελματική Εκπαίδευση εκπροσωπείται οριακά, παρότι το Εθνικό Απολυτήριο συνδέεται άμεσα με αυτήν.

• Το 30% των μελών προέρχεται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε μια Επιτροπή που αφορά πρωτίστως το Λύκειο.

Η συζήτηση για το «Εθνικό Απολυτήριο» και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου οφείλει να γίνει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με ανοιχτές διαδικασίες, ακρόαση όλων των φορέων και ουσιαστική πολιτική λογοδοσία. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι «εθνικός διάλογος». Είναι προαναγγελία προειλημμένων αποφάσεων. Η Παιδεία δεν είναι πεδίο μονομερών σχεδιασμών. Είναι ζήτημα δημοκρατίας.»