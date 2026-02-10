Τράπεζα Θεμάτων, βαθμολόγηση και ποσόστωση ανά τάξη του Λυκείου και μείωση μαθημάτων θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το Λύκειο ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια νέα εποχή με το Εθνικό Απολυτήριο να αποτελεί σημείο «κλειδί» της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την τελευταία εκπαιδευτική βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας επενδύει πολλά στην μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να επενδύσει στην συνολική μαθησιακή προσπάθεια του μαθητή στο Λύκειο του μέλλοντος με την μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε ένα μαθητοκεντρικό σχολικό πλαίσιο αντί εξετασιοκεντρικό με προμετωπίδα της Πανελλήνιες. Βασική φιλοδοξία είναι το Λύκειο να γίνει ένα σχολείο πιο ανθρώπινο, ισορροπημένο και μαθητοκεντρικό, όπου η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εξετάσεις, αλλά αντικατοπτρίζει την καθημερινή προσπάθεια και την πραγματική γνώση των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Παιδείας παρουσίασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το πλαίσιο για τον εθνικό διάλογο σχετικά με το Νέο Λύκειο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η συζήτηση για το πώς θα προσμετράται η επίδοση της Α’ Λυκείου, ενώ για τις Β’ και Γ’ Λυκείου προτείνεται ποσόστωση μεταξύ προφορικής και γραπτής αξιολόγησης, με μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων και της ύλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8prkgun7v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μικροσκόπιο η βαθμολόγηση στην Α Λυκείου - Τα σχέδια για την ποσόστωση σε Β και Γ Λυκείου

Στον Εθνικό Διάλογο θα τεθεί το ερώτημα εάν θα προσμετράται η επίδοση και της Α΄ τάξης του Λυκείου. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Υπουργός σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η συμμετοχή στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια κατά 30% ο προφορικός και κατά 70% ο γραπτός. «Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αντιθέτως για λιγότερα μαθήματα», επεσήμανε η Υπουργός και διευκρίνισε ότι «ειδικά για την Γ’ τάξη του Λυκείου από έξι σε τέσσερα, μαζί με μείωση της ύλης. Μιλάμε για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας με ποσόστωση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στις τάξεις Β΄και Γ΄του Λυκείου. Το ποια θα είναι αυτή η αναλογία και με ποιες δικλίδες αξιοπιστίας, είναι ακριβώς το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου. Το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν», όπως χαρακτηριστικά είπε η Υπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9oz38cnoft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση του απολυτηρίου ως ουσιαστικού τίτλου γνώσης, με διεθνή αναγνώριση.

Μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων και της ύλης, ιδίως στη Γ’ Λυκείου.

Μικτό σύστημα αξιολόγησης που συνδυάζει ενδοσχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις.

Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και συγκρότηση σώματος βαθμολογητών με ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων.

Η Υπουργός επανέλαβε ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά, με πιλοτικές φάσεις, μεταβατική περίοδο και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς «καμία μεταρρύθμιση δεν θα πετύχει χωρίς τους καθηγητές».

Οι Πανελλήνιες μένουν όπως είναι μέχρι να βρεθεί αδιάβλητη αντιπρόταση

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών. Στόχος του διαλόγου είναι να καταλήξει σε νομοθετική πρωτοβουλία τον προσεχή Νοέμβριο, με συμμετοχή όλων των κομμάτων, που θα διασφαλίζει ένα Λύκειο με ουσία, ένα απολυτήριο αξιόπιστο και ένα σύστημα πιο δίκαιο για μαθητές και οικογένειες.

«Να έχουμε ένα Λύκειο με ουσία. Ένα απολυτήριο με αξιοπιστία. Αυτό δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη «καταφέρουμε να βρούμε κοινό τόπο για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εξετάσεων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9hps23djqp?integrationId=40599y14juihe6ly}