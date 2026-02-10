Ανησυχία προκαλεί υπόθεση παιδιού 9,5 ετών στο φάσμα του αυτισμού στη Λαμία, μετά από δικαστική απόφαση για την επιμέλειά του και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε χωρίς υποστήριξη.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Λαμία η υπόθεση ενός παιδιού ηλικίας 9,5 ετών, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που ανέθετε την επιμέλεια του παιδιού στον βιολογικό του πατέρα, με τον οποίο η μητέρα δεν είχε τελέσει γάμο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα άφησε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και αποχώρησε, χωρίς να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα, ιατρικά έγγραφα ή ενημέρωση για τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί.

Από την πλευρά του, ο πατέρας φέρεται να υποστηρίζει ότι για χρόνια δεν είχε καμία επαφή με το παιδί, καθώς είχε χαθεί η επικοινωνία με τη μητέρα, παρότι κατέβαλλε κανονικά διατροφή. Όπως αναφέρεται, αγνοούσε πλήρως τόσο την κατάσταση της υγείας του παιδιού όσο και τις ανάγκες της καθημερινότητάς του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η φροντίδα του παιδιού. Αρχικά αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ τελικά βρέθηκε προσωρινά διαθέσιμη κλίνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου το παιδί μεταφέρθηκε για νοσηλεία και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, ο οποίος δήλωσε:

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του».

Και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του».

«Η μητέρα στοχοποιείται αδίκως. Πραγματικά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η μητέρα κατέθεσε αίτηση για να της αφαιρεθεί η επιμέλεια, έχοντας σοβαρή αντικειμενική δυσκολία ώστε να ανταπεξέλθει στην ανατροφή ενός παιδιού, έχοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα», δήλωσε η δικηγόρος της μητέρας.

«Ήταν ταραγμένη και απελπισμένη καθώς προσπαθούσε χρόνια μόνη της να μεγαλώσει το παιδί υπό αντίξοες συνθήκες. Όταν αποδεδειγμένα ένας από τους δύο γονείς, με δικαστική κρίση αδυνατεί να αναθρέψει το παιδί, τότε και ο άλλος γονέας οφείλει να συνεισφέρει», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από LamiaReport.