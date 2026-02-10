Για τον πρόσφατο χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη ρωτήθηκε η Μυρτώ Αλικάκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε η Μυρτώ Αλικάκη, σχολιάζοντας το ενδιαφέρον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον χωρισμό του πρώην συζύγου της, Πέτρου Λαγούτη από τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός, όταν δέχτηκε την ερώτηση φάνηκε ενοχλημένη, τονίζοντας πως πρόκειται για αδιακρισία:

«Κοιτάξτε… Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ… πολύ φτηνό πράγμα», ανέφερε για να συνεχίσει:

«Το θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τί μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι ή πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω».

Κλείνοντας, τόνισε πως απάντησε σα να βρίσκεται η ίδια στη θέση του Πέτρου Λαγούτη: «Σας απάντησα απλώς σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά».

