Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε η Μυρτώ Αλικάκη, σχολιάζοντας το ενδιαφέρον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον χωρισμό του πρώην συζύγου της, Πέτρου Λαγούτη από τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ.
Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός, όταν δέχτηκε την ερώτηση φάνηκε ενοχλημένη, τονίζοντας πως πρόκειται για αδιακρισία:
«Κοιτάξτε… Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ… πολύ φτηνό πράγμα», ανέφερε για να συνεχίσει:
«Το θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τί μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι ή πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω».
Κλείνοντας, τόνισε πως απάντησε σα να βρίσκεται η ίδια στη θέση του Πέτρου Λαγούτη: «Σας απάντησα απλώς σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb32qn6igcp?integrationId=40599y14juihe6ly}