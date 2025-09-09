Games
Life

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother
Ο Πέτρος Λαγούτης σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο φακό της εκπομπής «Το’ χουμε».

Ο ηθοποιός, Πέτρος Λαγούτης, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον φακό της εκπομπής του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα βήματα που θα ακολουθήσει και την φετινή σεζόν, αλλά και στα όσα έλαβαν χώρα με τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του Big Brother.

Ο ίδιος λοιπόν, φέτος το χειμώνα αναμένεται να εμφανιστεί στην παράσταση: «Το ψέμα», μια παράσταση που αποτελείτε από μια σειρά αποκαλύψεων.

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για το Big Brother

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ρώτησε τον ηθοποιό αν τον ενδιαφέρει τελικά η παρουσίαση, αναφερόμενος μάλιστα στη συμμετοχή του στο ριάλιτι του Big Brother. Ο Πέτρος Λαγούτης απάντησε:

«Ε ναι με ενδιαφέρει πολύ και το είχα πει και πολλές φορές, ότι με ενδιαφέρει η παρουσίαση, με ενδιαφέρει ένα τηλεπαιχνίδι ένα talk show. Δεν είχα φανταστεί ποτέ το Big Brother, όταν ήρθε η πρόταση το φαντάστηκα και αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Πέτρο Λαγούτη για τυχόν σχόλια που μπορεί να προέκυπταν με τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι, ενώ ο ίδιος αποκρίθηκε: «Γενικά τα σχόλια, θεωρώ πως ήταν πάρα πολύ καλά και τελικά πρυτάνευσε το ότι «σε ξέρουμε τόσα χρόνια εκεί, έχεις δώσει τα δείγματα της δουλειάς σου και αυτή την όποια ποιότητα φέρεις σαν ηθοποιός την έφερες και εκεί μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε τη συζήτηση αναφερόμενος σε μια παλαιότερη δήλωση του ηθοποιού για το εν λόγω παιχνίδι και ειδικότερα, προσέγγισε το γεγονός πως επανέφεραν μια παλιότερη δήλωση την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο Πέτρος Λαγούτης αποκάλυψε πως αισθάνθηκε αδικία:

«Στην αρχή ένιωσα μια αδικία, γιατί εγώ ήξερα ότι ήδη έχω απαντήσει στον εαυτό μου σε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα, ότι κάποια πράγματα δεν θα τα κάνω όπως έχουμε συνηθίσει να γίνονται. Μου είχα δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για να το κάνω. Και φυσικά πάντα κάποιος μπορεί να αλλάξει γνώμη. Αλλά ναι εκείνη τη στιγμή δεν σου αρέσει. Εκείνη την ώρα δεν σου αρέσει. Βέβαια εντάξει, αυτό κρατάει και μισή μέρα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Μάλιστα αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επαγγελματικο του εγχείρημα, ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε συνηδειτά για την απόφασή του συμμετάσχει: «Υπήρξε άγχος για το πως θα το πάρουν οι συνάδελφοί μου. Ήξερα βέβαια, ότι για παράδειγμα στη μυθοπλασία μπορεί να μην με προτιμήσουν, αλλά εν γνώσι μου πήγα και πήρα αυτό το ρίσκο».

Κλείνοντας λοιπόν τη συζήτηση ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πως το θέμα γάμος και οικογένεια έχει κλείσει για τον ίδιο: «Νομίζω έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Ξέρεις κάθε χρόνος που περνάει σε μένα γράφει διπλός. Είπαμε βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ», πρόσθεσε με χιούμορ ο ηθοποιός.

