Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης στη Μινεσότα από πράκτορα της ICE έγινε ένα μόλις χιλιόμετρο μακριά από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί οπλισμένοι με σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα συγκρούστηκαν με μεγάλο πλήθος διαδηλωτών δίπλα σε κυβερνητικό κτίριο στο Φορτ Σνέλινγκ στη Μινεσότα, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις μετά τον θανάσιμο εν ψυχρώ πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της υπηρεσία μετανάστευσης.

Το πλήθος φώναζε συνθήματα κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις διαδηλωτών. Στον απόηχο των αναταραχών η ICE ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολις.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, προειδοποίησε τους κατοίκους της Μινεσότα την Πέμπτη να αποφεύγουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εργάζονται στην πολιτεία τους, λέγοντας ότι όποιος εμποδίζει ή παρακωλύει τις δυνάμεις θα συλλαμβάνεται και θα διώκεται. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας» απείλησε.

{https://twitter.com/AGPamBondi/status/2009323556904075692}

Αναλαμβάνει το FBI

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την διεξαγωγή της έρευνας για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης αναλαμβάνει πλέον το FBI, το ποίο δεν θα επιτρέψει στην ICE να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που σχετίζονται με το περιστατικό.

{https://twitter.com/IlhanMN/status/2009285006938538191}

Το Γραφείο Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα (BCA) δήλωσε ότι η στάση του FBI, η οποία ήρθε κατόπιν εντολής του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Μινεσότα, ήταν μια αντιστροφή μιας αρχικής συμφωνίας που όριζε ότι την έρευνα θα διεξήγαγαν από κοινού η με το FBI.

Ο Επιθεωρητής τoυ BCA, Ντρου Έβανς, δήλωσε ότι η υπηρεσία «αποσύρθηκε απρόθυμα» από την έρευνα λόγω της έλλειψης συνεργασίας από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. «Αναμένουμε από το FBI να διεξάγει μια διεξοδική και ολοκληρωμένη έρευνα και (περιμένουμε) ότι ο πλήρης φάκελος της έρευνας θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο», πρόσθεσε ο Έβανς.

{https://twitter.com/TradingLara/status/2009018101539725413}

Υπενθυμίζεται ότι η Γκουντ πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από έναν πράκτορα της ICE, ο οποίος είχε μπει μπροστά από το SUV της καθώς αυτή προσπαθούσε να απομακρυνθεί από έναν άλλο πράκτορα, ο οποίος είχε αρπάξει την πόρτα του οδηγού της και είχε βάλει το χέρι του μέσα σε μια προφανώς προσπάθεια να την τραβήξει έξω. Δευτερόλεπτα νωρίτερα ένας πράκτορας της ICE την είχε διατάξει να βγει απο το αυτοκίνητό της, το οποίο σταμάτησαν στη μέση ενός δρόμου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο επιβλέπει την ICE, κατηγόρησε την Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, για συμμετοχή σε εγχώρια τρομοκρατία και για σκόπιμη προσπάθεια να χτυπήσει πράκτορες της ICE με το αυτοκίνητό της ενώ τάχθηκε στη γραμμή Τραμπ περί αυτοάμυνας των πρακτόρων της ICE.

{https://twitter.com/ABC/status/2009328708541161706}

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν καταδικάσει δημόσια τους αβάσιμους αυτούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι το βίντεο με τους πυροβολισμούς έρχεται σε αντίθεση με την αφήγηση που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και άλλοι.

Ο αποκλεισμός από την έρευνα

«Αποφασίστηκε ότι η Μονάδα Ερευνών της Δύναμης του BCA θα διεξήγαγε κοινή έρευνα με το FBI. Η BCA ανταποκρίθηκε άμεσα στον τόπο του συμβάντος και άρχισε να συντονίζει το ερευνητικό έργο με καλή πίστη», δήλωσε νωρίτερα ο Έβανς.

{https://twitter.com/mattmfm/status/2009271072164659405}

«Αργότερα το ίδιο απόγευμα, το FBI ενημέρωσε το BCA ότι η Εισαγγελία των ΗΠΑ είχε αλλάξει γραμμή: η έρευνα θα διεξαγόταν πλέον αποκλειστικά από το FBI και το BCA δεν θα είχε πλέον πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης, στα στοιχεία του τόπου του συμβάντος ή στις ερευνητικές μαρτυρίες και καταθέσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας», πρόσθεσε.

{https://twitter.com/usurpthachef/status/2009082609075409306}

«Χωρίς πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία, τους μάρτυρες και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ερευνητικά πρότυπα που απαιτεί ο νόμος της Μινεσότα και το κοινό», είπε. «Ως αποτέλεσμα, το BCA έχει αποσυρθεί απρόθυμα από την έρευνα».

Οι διαδηλώσεις γίνονται μόλις σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου σκοτώθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ, τον Μάιο του 2020. Όλα τα δημόσια σχολεία στη Μινεάπολις είναι κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας καθώς υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω διαδηλώσεις κατά της ICE.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης στο κέντρο του Μανχάταν στην πλατεία Φόλεϊ την Πέμπτη για να διαμαρτυρηθούν για την ένοπλη επίθεση κατά της ICE.

{https://twitter.com/CityMinneapolis/status/2009318204300992633}

Σε μια ανάρτηση στο X, η πόλη της Μινεάπολις σχολίασε την απόφαση των ομοσπονδιακών αρχών να αποκλείσουν το Γραφείο Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα (BCA) από την έρευνα για τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ. «Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η έρευνα προχωρά χωρίς κρατικούς εταίρους και ζητούμε μια σαφή και διαφανή διαδικασία που να περιλαμβάνει τις κρατικές ανακριτικές υπηρεσίες», αναφέρει η ανάρτηση.

«Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων «έκανε μια παύση» από τις δραστηριότητές της στη Μινεάπολις χθες το απόγευμα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, αλλά η υπηρεσία «επέστρεψε στην εκτέλεση της αποστολής της επιβολής του νόμου», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, στο Fox News το πρωί της Πέμπτης.

{https://twitter.com/MayorFrey/status/2009010043778437322}

«Κάναμε ένα διάλειμμα χθες το απόγευμα μετά από εκείνον τον θανατηφόρο πυροβολισμό... για να ελέγξουμε το προσωπικό μας και τους αξιωματικούς μας (στο) σημείο, βεβαιώνοντας ότι όλα ήταν ασφαλή. Αλλά επιστρέψαμε στη μάχη μία ώρα αργότερα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις. Ο ίδιος σημείωσε ότι το κοινό «δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε μια επιχείρηση επιβολής του νόμου».

{https://twitter.com/Daractenus/status/2009051095142945244}

Με πληροφορίες του CBS/CNN/NYT





