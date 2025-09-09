Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου στο Στούντιο 4: Η ιστορία πίσω από τις «Τρεις Χάριτες»

Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου στο Στούντιο 4: Η ιστορία πίσω από τις «Τρεις Χάριτες» Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ
Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, στον καναπέ του Στούντιο 4.

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησαν σήμερα το απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, οι οποίοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Οι δύο σεναριογράφοι, αναφέρθηκαν στις κοινές του εμπειρίες έως τώρα και σε παλαιότερες συνθήκες, ενώ επανέφεραν στις μνήμες τους και σε ορισμένες καταστάσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής, αναφερόμενοι μάλιστα και στην μεγάλης του επιτυχία «Τρεις Χάριτες».

Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Οι δύο οικοδεσπότες, υποδέχτηκαν στο πλατό τους δύο σεναριογράφους, ενώ αρχικά προσέγγισαν το ζήτημα της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν μέσα από τα σενάριά τους και την κοινή επαγγελματική τους πορεία, ενώ όλο αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και στο σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

Life
ΣΚΑΙ: Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

ΣΚΑΙ: Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

Life
«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

Life

Εκτός των άλλων λοιπόν, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ο Μιχάλης Ρέππας, τοποθετήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχει σημασία πια», δήλωσε αρχικά και συνέχισε «Ιεραρχούνται διαφορετικά τα πράγματα από μια ηλικία και έπειτα. Όταν γινόντουσαν όλα αυτά ήμασταν νέοι. Χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει τη δουλειά μας. Αλλά δεν έχει σημασία πια».

Ειδικότερα λοιπόν, αναφερόμενοι στην μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σειρά «Τρεις Χάριτες», οι δύο σεναριογράφοι, εξιστόρησαν τα όσα έλαβαν χώρα, μέχρι τη στιγμή που κάποιο κανάλι δέχτηκε την πρότασή τους. Αρχικά λοιπόν ο Θανάσης Παπαθανασίου δήλωσε: «Εκείνες τις εποχές, ήταν τελείως διαφορετικά, δεν υπήρχε η παγιωμένη αγορά, η κυρία Ελβίρα το είχε πάει στην κρατική τηλεόραση και το απόρριψαν», ενώ αμέσως μετά πήρα το λόγο ο Μιχάλης Ρέππας, συμπληρώνοντας:

«Το απορρίψανε λόγω έλλειψης ποιότητας».

Πρόσθεσε μάλιστα πως το σενάριο, είχε απορριφθεί και από άλλους σταθμούς: «Είχε απορριφθεί και από τον ΑΝΤ1, αλλά αυτά δεν τα πολυκαταλαβαίναμε τότε».

«Δεν ήταν το ίδιο εκείνη την εποχή», συμπλήρωσε ο Θανάσης Παπαθανασίου: «Όταν δηλαδή μας είπαν για το mega, ότι θα γίνει ιδιωτική τηλεόραση, δεν καταλαβαίναμε τι σήμαινε αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο, αναφερόμενοι και σε ορισμένες σκηνές από την επιτυχημένη σειρά, οι δύο σεναριογράφοι, έκαναν σαφές πως δεν χρειάστηκε να αποφύγουν τότε οποιαδήποτε ιδέα τους: «Στη ζωή μας ευτυχώς, δεν μας συνέβη ποτέ να χρειαστεί να αποφύγουμε κάτι».

Παράλληλα, αναφορικά και πάλι με τις «Τρεις Χάριτες», ο Μιχάλης Ρέππας, μίλησε για μια από τις σκηνές όπου η μια από τις πρωταγωνίστριες είχε ερωτευτεί έναν μικρότερο άνδρα. Οι δύο τους, τόνισαν πως το πρόβλημά τους εκείνη τη στιγμή ήταν να μην συνεχίσουν το σενάριο γράφοντας το δεδομένο:

«Στο τέταρτο ή πέμπτο επεισόδιο της σειράς, η Νένα, τα φτιάχνει με έναν νεώτερο άνδρα και αυτές, αρχίζουν όλα αυτά, που προσπαθούσαν να νεάσουν για να μην κομπλάρει το παιδί. Κάποια στιγμή όμως, αυτά τα δύο επεισόδια τελείωσαν, έπρεπε κάτι να κάνουμε τον άνδρα. Δεν θέλαμε να κάνουμε το συμβατό. Ε, τελικά τον πήρανε φαντάρο», δήλωσε με χιούμορ ο Μιχάλης Ρέππας.

Πλέον ωστόσο, οι δύο σεναριογράφοι, εξήγησαν πως δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις καθώς βρίσκουν τη λύση πιο άμεσα: «Τι άλλο μπορεί να συμβεί, όχι κάτι εσωτερικό, ένας εξωγενής παράγοντας. Τότε μας είχε φάει μια εβδομάδα να βρούμε τη συνέχεια για ιδεολογικούς λόγους, όχι γιατί δεν μας βγαίνει ο διάλογος».

Κλείνοντας, οι δύο σεναριογράφοι, δεν έκρυψαν ότι πολλές φορές μπορεί να «καβγαδίζουν» μέχρι να ολοκληρωθεί κάποια συγγραφή, δίνοντας μάλιστα και ένα σχετικό παράδειγμα: «Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, το να κοροϊδεύεις κάποιον επειδή τα έχει με μια νεότερη. Δεν μ’ αρέσει, δεν τους πιστεύω αυτούς τους αποκλεισμούς, γιατί δεν μου αρέσει να διαιωνίζονται μέσα από τα κείμενά μας», δήλωσε ο Μιχάλης Ρέππας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Life
Χριστίνα Κοντοβά: Όσα αποκάλυψε για την υιοθεσία και την κόρη της

Χριστίνα Κοντοβά: Όσα αποκάλυψε για την υιοθεσία και την κόρη της

Life
Μαρία Ηλιάκη: Είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες

Μαρία Ηλιάκη: Είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες

Life
Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…»

Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…»

Life

NETWORK

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr