Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου στο Στούντιο 4: Η ιστορία πίσω από τις «Τρεις Χάριτες»

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησαν σήμερα το απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, οι οποίοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Οι δύο σεναριογράφοι, αναφέρθηκαν στις κοινές του εμπειρίες έως τώρα και σε παλαιότερες συνθήκες, ενώ επανέφεραν στις μνήμες τους και σε ορισμένες καταστάσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής, αναφερόμενοι μάλιστα και στην μεγάλης του επιτυχία «Τρεις Χάριτες».

Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Οι δύο οικοδεσπότες, υποδέχτηκαν στο πλατό τους δύο σεναριογράφους, ενώ αρχικά προσέγγισαν το ζήτημα της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν μέσα από τα σενάριά τους και την κοινή επαγγελματική τους πορεία, ενώ όλο αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και στο σήμερα.

Εκτός των άλλων λοιπόν, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ο Μιχάλης Ρέππας, τοποθετήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχει σημασία πια», δήλωσε αρχικά και συνέχισε «Ιεραρχούνται διαφορετικά τα πράγματα από μια ηλικία και έπειτα. Όταν γινόντουσαν όλα αυτά ήμασταν νέοι. Χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει τη δουλειά μας. Αλλά δεν έχει σημασία πια».

Ειδικότερα λοιπόν, αναφερόμενοι στην μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η σειρά «Τρεις Χάριτες», οι δύο σεναριογράφοι, εξιστόρησαν τα όσα έλαβαν χώρα, μέχρι τη στιγμή που κάποιο κανάλι δέχτηκε την πρότασή τους. Αρχικά λοιπόν ο Θανάσης Παπαθανασίου δήλωσε: «Εκείνες τις εποχές, ήταν τελείως διαφορετικά, δεν υπήρχε η παγιωμένη αγορά, η κυρία Ελβίρα το είχε πάει στην κρατική τηλεόραση και το απόρριψαν», ενώ αμέσως μετά πήρα το λόγο ο Μιχάλης Ρέππας, συμπληρώνοντας:

«Το απορρίψανε λόγω έλλειψης ποιότητας».

Πρόσθεσε μάλιστα πως το σενάριο, είχε απορριφθεί και από άλλους σταθμούς: «Είχε απορριφθεί και από τον ΑΝΤ1, αλλά αυτά δεν τα πολυκαταλαβαίναμε τότε».

«Δεν ήταν το ίδιο εκείνη την εποχή», συμπλήρωσε ο Θανάσης Παπαθανασίου: «Όταν δηλαδή μας είπαν για το mega, ότι θα γίνει ιδιωτική τηλεόραση, δεν καταλαβαίναμε τι σήμαινε αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο, αναφερόμενοι και σε ορισμένες σκηνές από την επιτυχημένη σειρά, οι δύο σεναριογράφοι, έκαναν σαφές πως δεν χρειάστηκε να αποφύγουν τότε οποιαδήποτε ιδέα τους: «Στη ζωή μας ευτυχώς, δεν μας συνέβη ποτέ να χρειαστεί να αποφύγουμε κάτι».

Παράλληλα, αναφορικά και πάλι με τις «Τρεις Χάριτες», ο Μιχάλης Ρέππας, μίλησε για μια από τις σκηνές όπου η μια από τις πρωταγωνίστριες είχε ερωτευτεί έναν μικρότερο άνδρα. Οι δύο τους, τόνισαν πως το πρόβλημά τους εκείνη τη στιγμή ήταν να μην συνεχίσουν το σενάριο γράφοντας το δεδομένο:

«Στο τέταρτο ή πέμπτο επεισόδιο της σειράς, η Νένα, τα φτιάχνει με έναν νεώτερο άνδρα και αυτές, αρχίζουν όλα αυτά, που προσπαθούσαν να νεάσουν για να μην κομπλάρει το παιδί. Κάποια στιγμή όμως, αυτά τα δύο επεισόδια τελείωσαν, έπρεπε κάτι να κάνουμε τον άνδρα. Δεν θέλαμε να κάνουμε το συμβατό. Ε, τελικά τον πήρανε φαντάρο», δήλωσε με χιούμορ ο Μιχάλης Ρέππας.

Πλέον ωστόσο, οι δύο σεναριογράφοι, εξήγησαν πως δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις καθώς βρίσκουν τη λύση πιο άμεσα: «Τι άλλο μπορεί να συμβεί, όχι κάτι εσωτερικό, ένας εξωγενής παράγοντας. Τότε μας είχε φάει μια εβδομάδα να βρούμε τη συνέχεια για ιδεολογικούς λόγους, όχι γιατί δεν μας βγαίνει ο διάλογος».

Κλείνοντας, οι δύο σεναριογράφοι, δεν έκρυψαν ότι πολλές φορές μπορεί να «καβγαδίζουν» μέχρι να ολοκληρωθεί κάποια συγγραφή, δίνοντας μάλιστα και ένα σχετικό παράδειγμα: «Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, το να κοροϊδεύεις κάποιον επειδή τα έχει με μια νεότερη. Δεν μ’ αρέσει, δεν τους πιστεύω αυτούς τους αποκλεισμούς, γιατί δεν μου αρέσει να διαιωνίζονται μέσα από τα κείμενά μας», δήλωσε ο Μιχάλης Ρέππας.