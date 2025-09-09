ΣΚΑΙ: Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

Ανατροπή για το Exathlon, σε νέα ώρα θα προβληθεί σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου!

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που προβάλλεται το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει αποδείξει πως επρόκειτο για ένα παιχνίδι, γεμάτο ανατροπές, εντάσεις και ενδιαφέρουσες στιγμές μέσα στο στίβο μάχης, με τους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Για σήμερα μάλιστα, προέκυψε ακόμη μια αλλαγή που αφορά την ώρα προβολής του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα όπως είναι γνωστό, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, αποφάσισε να μην προβάλει το επεισόδιο της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το αντίστοιχο της Δευτέρας 9 του μηνός, ενώ και σήμερα το πρόγραμμα δεν θα προβληθεί στις 21:00.

Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ λοιπόν, αποφάσισε να μην μεταδώσει το πρόγραμμα την Κυριακή και την Δευτέρα 7 και 8 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος.

Για τον ίδιο λόγο και σήμερα, το παιχνίδι αναμένεται να προβληθεί εκτάκτως στις 23:00, ενώ νωρίτερα θα παίξει στο σταθμό ξένη ταινία.

Σήμερα λοιπόν, σε νέα ώρα, οι παίχτες μπαίνουν στις πίστες, με τους Μπλε και τους Πορτοκαλί να αναμετρώνται σε έναν δεύτερο «Αγώνα Σπιτιού» ενώ ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, δηλώνει πως έρχονται νέες ανατροπές.

Exathlon- Σήμερα στις 23:00 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, στο ΣΚΑΙ.