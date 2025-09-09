Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

ΣΚΑΙ: Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

ΣΚΑΙ: Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09 Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Ανατροπή για το Exathlon, σε νέα ώρα θα προβληθεί σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου!

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που προβάλλεται το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, έχει αποδείξει πως επρόκειτο για ένα παιχνίδι, γεμάτο ανατροπές, εντάσεις και ενδιαφέρουσες στιγμές μέσα στο στίβο μάχης, με τους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Για σήμερα μάλιστα, προέκυψε ακόμη μια αλλαγή που αφορά την ώρα προβολής του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα όπως είναι γνωστό, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, αποφάσισε να μην προβάλει το επεισόδιο της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το αντίστοιχο της Δευτέρας 9 του μηνός, ενώ και σήμερα το πρόγραμμα δεν θα προβληθεί στις 21:00.

Αλλαγή ώρας για το Exathlon, σήμερα 9/09

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ λοιπόν, αποφάσισε να μην μεταδώσει το πρόγραμμα την Κυριακή και την Δευτέρα 7 και 8 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

Life
«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega

«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega

Life
«5Χ5»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

«5Χ5»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life

Για τον ίδιο λόγο και σήμερα, το παιχνίδι αναμένεται να προβληθεί εκτάκτως στις 23:00, ενώ νωρίτερα θα παίξει στο σταθμό ξένη ταινία.

Σήμερα λοιπόν, σε νέα ώρα, οι παίχτες μπαίνουν στις πίστες, με τους Μπλε και τους Πορτοκαλί να αναμετρώνται σε έναν δεύτερο «Αγώνα Σπιτιού» ενώ ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, δηλώνει πως έρχονται νέες ανατροπές.

Exathlon- Σήμερα στις 23:00 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, στο ΣΚΑΙ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση του Στάθη Σχίζα μετά την αποχώρησή του

Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση του Στάθη Σχίζα μετά την αποχώρησή του

Life
«Το ‘χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ

«Το ‘χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ

Life
Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Life
Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Life

NETWORK

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr