«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega

«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega Φωτογραφία: Youtube screenshot/ MEGA TV- OFFICIAL
Η Αναστασία Γιάμαλη αναλαμβάνει δράση για ακόμη μια σεζόν στο Mega!

Καθώς η επίσημη έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, με πληθώρα εκπομπών να έχουν δώσει ήδη το τηλεοπτικό παρών, η Αναστασία Γιάμαλη, ετοιμάζεται για ακόμη μια χρονιά να επιστρέψει στη θέση της με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Μεγάλο Κανάλι», η δημοσιογράφος, θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και θα μένει πιστή στο ραντεβού της κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:40.

«Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη στο Mega

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega λοιπόν, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», με κεντρική παρουσιάστρια, τη δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη:

Life

«Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφουν στο MEGA για δεύτερη σεζόν. Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:40, οι τηλεθεατές έχουν ξανά ραντεβού με την ψύχραιμη και έγκυρη ενημέρωση. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA, συνεχίζει και φέτος να καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, «φωτίζοντας» τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι «Εξελίξεις τώρα» συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η «καρδιά» των γεγονότων.

Οι «Εξελίξεις τώρα» επιστρέφουν πιο αιχμηρές, πιο επίκαιρες, πιο αναγκαίες από ποτέ, στο MEGA, όπου η ενημέρωση συναντά την ευθύνη και την αξιοπιστία.
Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:40, στο MEGA. Επειδή οι εξελίξεις δεν περιμένουν».

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=v5W8F4RPDFA}

