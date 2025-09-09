Games
«5Χ5»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Φωτογραφία: ANT1
Ο Θάνος Κιούσης, ξέρει πώς να διασκεδάζει και επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μια φορά, με το «5Χ5» στον ΑΝΤ1!

Ο ταλαντούχος Θάνος Κιούσης, επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το τηλεπαιχνίδι «5Χ5», που έχει κερδίσει την προσοχή των τηλεθεατών.

Όπως στο παρελθόν, έτσι και για τη φετινή σεζόν, ο παρουσιαστής υπόσχεται να χαρίσει στιγμές γέλιου, σε ένα τηλεπαιχνίδι που αναζητά τις «δημοφιλέστερες» απαντήσεις σε καθημερινές ερωτήσεις.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, λοιπόν, επιστρέφει ανανεωμένο. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου!

«Να μ&#039; αγαπάς»: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα

«Να μ' αγαπάς»: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα

GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν

GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη στην φωτογράφιση της εκπομπής της

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη στην φωτογράφιση της εκπομπής της

«5Χ5», έρχεται στον ΑΝΤ1- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Το «5Χ5», επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μια φορά, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30!

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

« Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον ταλαντούχο Θάνο Κιούση, επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, για να μας χαρίσει για άλλη μία σεζόν αυθεντικές στιγμές γέλιου.

Το «5Χ5», που έγινε αγαπημένη συνήθεια, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο απολαυστικό από ποτέ και ο Θάνος Κιούσης με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αμεσότητα δίνει ρυθμό και ενέργεια σε ένα παιχνίδι που ενώνει, διασκεδάζει και πάντα κρύβει την πιο απρόσμενη απάντηση!

Απλές, καθημερινές ερωτήσεις, απίστευτες απαντήσεις, φοβεροί παίκτες, αυθόρμητα απρόοπτα, γέλιο, εκπλήξεις και ανατροπές κάνουν το «5Χ5» την πιο διασκεδαστική και αγαπημένη συνήθεια της παρέας. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση…

Παρέες, συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς παίζουν και βάζουν τα δυνατά τους δίνοντας απαντήσεις, που άλλοτε μας ξαφνιάζουν και άλλοτε μας κάνουν να… κλαίμε από τα γέλια!

Είστε έτοιμοι να παίξουμε 5X5;

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Δύο αντίπαλες ομάδες, από 5 μέλη η κάθε μία, προσπαθούν να μαντέψουν με επιτυχία τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, αν και η πιο απλή ερώτηση μπορεί να κρύβει την πιο απίστευτη απάντηση! Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ.

Η νικήτρια ομάδα έχει το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, και εφόσον συνεχίζει τις νίκες της, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ! Και φέτος, βέβαια, στο «5Χ5» υπάρχει το «Final Twist», ο γύρος που μπορεί να φέρει την ανατροπή ένα βήμα πριν τον Μεγάλο Τελικό!

Για να βρουν τις σωστές απαντήσεις οι παίκτες δεν χρειάζονται γνώσεις. Πρέπει να έχουν φαντασία, χιούμορ, λογική σκέψη αλλά και τόλμη για το ρίσκο, που μπορεί να φέρει την ανατροπή και το μεγάλο έπαθλο. Και μην ξεχνάτε… από το «5X5» χαμένος δεν θα φύγει κανείς! «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΝΑΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ     

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=CMl6yOzMC-8}

