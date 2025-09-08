Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη στην φωτογράφιση της εκπομπής της

Η Σίσσυ Χρηστίδου, επιστρέφει με το «Χαμογέλα και πάλι» για 8η σεζόν στο Mega.

Ανανεωμένη, λαμπερή, χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη η Σίσσυ Χρηστίδου, ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ ήδη, η ίδια με τους συνεργάτες της, μπήκαν στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφιση του σταθμού!

Πιο συγκεκριμένα, το «Χαμογέλα και πάλι» επιστρέφει για 8η σεζόν στο Mega και σύντομα αναμένεται η επίσημη πρεμιέρα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση

Η παρουσιάστρια λοιπόν, στην επίσημη φωτογράφιση του σταθμού, φαίνεται εμφανώς αδυνατισμένη, χαμογελαστή και ξεκούραστη από τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ όπως όλα δείχνουν η έρχεται με πολλή όρεξη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μέσα σε κομψά και «καθημερινά» ρούχα, φορώντας το λαμπερό της χαμόγελο, στάθηκε μπροστά από το φακό για την φωτογράφιση, ενώ από το πλευρό της, δεν έλειπαν και οι πολύτιμοι συνεργάτες της.

Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή της, η ίδια είχε κάνει γνωστό πως η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα δίνει το παρών κάθε Σαββατοκύριακο. Να σημειωθεί παράλληλα, πως φέτος, η ώρα έναρξης θα είναι 09:20 το πρωί, νωρίτερα από την σεζόν που πέρασε, όπου και εμφανιζόταν στις 09:50. Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, η παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο φωτογραφίες με τους συνεργάτες της.

Δείτε στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση του σταθμού: