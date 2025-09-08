Games
Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 Φωτογραφία: Φωτογραφία: ΑΝΤ1
Καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, επιστρέφει στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, καθημερινά στις 18:45.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αναλαμβάνει και για ακόμη μια σεζόν, τα ηνία, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός, εξέδωσε και την σχετική, επίσημη ανακοίνωση.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Οι ειδήσεις δεν είναι απλά γεγονότα. Είναι όσα μας επηρεάζουν, όσα μας προβληματίζουν, όσα κινητοποιούν τη σκέψη μας. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα είναι, και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρόν σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη δημοσιογραφική τεκμηρίωση, την αμερόληπτη παρουσίαση και την κοινωνική ευαισθησία. Από απόψε και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα παρουσιάζει το ειδησεογραφική εικόνα της ημέρας και με την πολύχρονη εμπειρία και το κύρος του θα αναδεικνύει τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την επικαιρότητα και τα γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας.

Μαζί του, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα καταγράφει ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων, με εγκυρότητα, μαχητικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά.

Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις, δεν θα μεταφέρουν απλά την είδηση, αλλά θα εστιάζουν στην ουσία της και θα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από αυτήν.

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει κάθε λεπτό, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 παραμένει σταθερά δίπλα στην κοινωνία, εστιάζοντας στη σφαιρική και πολυφωνική προσέγγιση της επικαιρότητας, αλλά και στον ουσιαστικό ρόλο της Ενημέρωσης.

Όλα τα δελτία ειδήσεων με τα νέα της ημέρας και την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο
είναι διαθέσιμα στο επίσημο site του ANTENNA: https://www.antenna.gr/ant1news».

