«Το ‘χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ

Σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός με τη νέα του εκπομπή στο ΣΚΑΙ.

Ευδιάθετος και ανανεωμένος έφτασε στο πλατό του ΣΚΑΙ, ο Κώστας Τσουρός, κάνοντας πρεμιέρα με τη νέα του εκπομπή «Το ‘χουμε».

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, νωρίς το μεσημέρι, ο παρουσιαστής, «μπήκε με το δεξί» αναλαμβάνοντας τα ηνία της νέας εκπομπής. Ο ίδιος, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ανανεωμένος, χαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους νέους συνεργάτες του, ενώ αγκάλιασε κάθε έναν τους ξεχωριστά, ευχόμενος καλή αρχή.

Παρέα λοιπόν με τους συνεργάτες του, ο Κώστας Τσουρός, «άνοιξε» τη σεζόν λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Καλησπέρα σας και καλησπέρα μας. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Εδώ το’ χουμε, να το έχετε στο μυαλό σας! Είναι η πρώτη μας εκπομπή στον ΣΚΑΪ. Όλοι θα λέμε «το’ χουμε», θα κλείνουμε το μάτι κι όλα θα πάνε καλά. Και καλά να μην είναι θα τα λέμε να εκτονωνόμαστε. Σκάει δεν σκάει ο τζίτζικας, θα είμαστε εδώ. Δεν θέλω να λέω πολλά. Πάμε να γνωρίσουμε όλους τους νέους μου συνεργάτες».

Στο πλευρό του παρουσιαστή, για όλη τη σεζόν, φαίνεται πως θα είναι ο Χάρης Λεμπιδάκης, η Ναταλία Αργυράκη και η Άννα Κανδύλη, η Τζώρτζια Γεωργίου, ο Στέλιος Σαματρζής και η Δέσποινα Τσόκου.

Ο Κώστας Τσουρός, μπαίνοντας στο πλατό, χαιρέτησε κάθε έναν από τους συνεργάτες του, με την Ναταλία Αργυράκη να δηλώνει: «Είμαι ευγνώμων» και τον παρουσιαστή να αναταποκρίνεται: «Έχει κάνει συνεντευξάρες η Ναταλία, χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί δίπλα- δίπλα».

«Πιστεύουμε όλοι στον Κώστα Τσουρό. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν. Ξέρω ότι θα κάνουμε καλή τηλεόραση και καλό περιεχόμενο», δήλωσε με τη σειρά του ο Χάρης Λεμπιδάκης, ενώ δεν δίστασε να ρωτήσει τον παρουσιαστή αν είναι αγχωμένος.

Ο Κώστας Τσουρός ομολόγησε «Λίγο άγχος το έχω».