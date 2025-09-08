Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Το ‘χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ

«Το ‘χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός με τη νέα του εκπομπή στο ΣΚΑΙ.

Ευδιάθετος και ανανεωμένος έφτασε στο πλατό του ΣΚΑΙ, ο Κώστας Τσουρός, κάνοντας πρεμιέρα με τη νέα του εκπομπή «Το ‘χουμε».

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, νωρίς το μεσημέρι, ο παρουσιαστής, «μπήκε με το δεξί» αναλαμβάνοντας τα ηνία της νέας εκπομπής. Ο ίδιος, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ανανεωμένος, χαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους νέους συνεργάτες του, ενώ αγκάλιασε κάθε έναν τους ξεχωριστά, ευχόμενος καλή αρχή.

Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός

Παρέα λοιπόν με τους συνεργάτες του, ο Κώστας Τσουρός, «άνοιξε» τη σεζόν λέγοντας χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Life
Η «Μεγάλη Εικόνα» επιστρέφει εκτάκτως σήμερα στο Mega

Η «Μεγάλη Εικόνα» επιστρέφει εκτάκτως σήμερα στο Mega

Life
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα και το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα και το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Life

«Καλησπέρα σας και καλησπέρα μας. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Εδώ το’ χουμε, να το έχετε στο μυαλό σας! Είναι η πρώτη μας εκπομπή στον ΣΚΑΪ. Όλοι θα λέμε «το’ χουμε», θα κλείνουμε το μάτι κι όλα θα πάνε καλά. Και καλά να μην είναι θα τα λέμε να εκτονωνόμαστε. Σκάει δεν σκάει ο τζίτζικας, θα είμαστε εδώ. Δεν θέλω να λέω πολλά. Πάμε να γνωρίσουμε όλους τους νέους μου συνεργάτες».

Στο πλευρό του παρουσιαστή, για όλη τη σεζόν, φαίνεται πως θα είναι ο Χάρης Λεμπιδάκης, η Ναταλία Αργυράκη και η Άννα Κανδύλη, η Τζώρτζια Γεωργίου, ο Στέλιος Σαματρζής και η Δέσποινα Τσόκου.

Ο Κώστας Τσουρός, μπαίνοντας στο πλατό, χαιρέτησε κάθε έναν από τους συνεργάτες του, με την Ναταλία Αργυράκη να δηλώνει: «Είμαι ευγνώμων» και τον παρουσιαστή να αναταποκρίνεται: «Έχει κάνει συνεντευξάρες η Ναταλία, χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί δίπλα- δίπλα».

«Πιστεύουμε όλοι στον Κώστα Τσουρό. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν. Ξέρω ότι θα κάνουμε καλή τηλεόραση και καλό περιεχόμενο», δήλωσε με τη σειρά του ο Χάρης Λεμπιδάκης, ενώ δεν δίστασε να ρωτήσει τον παρουσιαστή αν είναι αγχωμένος.

Ο Κώστας Τσουρός ομολόγησε «Λίγο άγχος το έχω».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Μπέττυ Μαγγίρα: Η επιθυμία της για το επαγγελματικό της μέλλον

Μπέττυ Μαγγίρα: Η επιθυμία της για το επαγγελματικό της μέλλον

Life
Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Life
Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Life
Έρχεται το GNTM: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα - Δείτε το τρέιλερ

Έρχεται το GNTM: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα - Δείτε το τρέιλερ

Life

NETWORK

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το νοσοκομείο Δράμας και το ασθενοφόρο στην Αίγινα

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το νοσοκομείο Δράμας και το ασθενοφόρο στην Αίγινα

healthstat.gr
Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

healthstat.gr
Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

healthstat.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

healthstat.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr