Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09
Γιατί δεν θα προβληθεί σήμερα το Exathlon στο ΣΚΑΙ.

Όπως και το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, έτσι και απόψε, Δευτέρα 8 του μήνα, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, δεν θα προβάλλει το νέο επεισόδιο, του τηλεοπτικού- αθλητικού ριάλιτι, Exathlon, που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις των τηλεαθετών.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, επέλεξε να μην προβάλλει το προγραμματισμένο επεισόδιο, λόγω του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, στο μπάσκετ, απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, εχθές, ο σταθμός επέλεξε να προβάλει ορισμένες από τις πιο κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ και σήμερα έχει προγραμματιστεί να μην προβληθεί το νέο επεισόδιο του παιχνιδιού.

Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου του Exathlon

Εκτάκτως λοιπόν και σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η μετάδοση του αθλητικού ριάλιτι, καθώς η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, έρχεται αντιμέτωπη με τη Δανία.

Έρχεται το GNTM: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα - Δείτε το τρέιλερ

Life

Life
Η «Μεγάλη Εικόνα» επιστρέφει εκτάκτως σήμερα στο Mega

Life

Life
«Breakfast @ Strar»: Χατζίδου και Παύλου- Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση

Life

Life

Όπως λοιπόν έχει αποφασιστεί και προγραμματιστεί από το σταθμού του ΣΚΑΙ, το νέο, ανατρεπτικό επεισόδιο του Exathlon, αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα επανέλθει η κανονική ροή του προγράμματος.

Τέλος,όπως γίνεται αντιληπτό και από το τρέιλερ που έχει βγει στη δημοσιότητα, το παιχνίδι φαίνεται πως θα επιστρέψει με τον πιο δυναμικό και ανατρεπτικό τρόπο, με τον παρουσιαστή, Γιώργο Καράβα, να μεταφέρει ορισμένα στιγμιότυπα των αγώνων, που κορυφώνουν την αγωνία των τηλεθεατών.

«Το 'χουμε»: Έκανε πρεμιέρα ο Κώστας Τσουρός στο ΣΚΑΙ

Life

Life
Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Life

Life
Άριελ Κωνσταντινίδη: Όσα αποκάλυψε για την οικογένειά της (Βίντεο)

Life

Life
Πρεμιέρα για το «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου

Life

Life

