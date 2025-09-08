Exathlon: Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου 08/09

Γιατί δεν θα προβληθεί σήμερα το Exathlon στο ΣΚΑΙ.

Όπως και το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, έτσι και απόψε, Δευτέρα 8 του μήνα, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, δεν θα προβάλλει το νέο επεισόδιο, του τηλεοπτικού- αθλητικού ριάλιτι, Exathlon, που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις των τηλεαθετών.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, επέλεξε να μην προβάλλει το προγραμματισμένο επεισόδιο, λόγω του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, στο μπάσκετ, απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, εχθές, ο σταθμός επέλεξε να προβάλει ορισμένες από τις πιο κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ και σήμερα έχει προγραμματιστεί να μην προβληθεί το νέο επεισόδιο του παιχνιδιού.

Αναβάλλεται η προβολή του σημερινού επεισοδίου του Exathlon

Εκτάκτως λοιπόν και σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η μετάδοση του αθλητικού ριάλιτι, καθώς η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, έρχεται αντιμέτωπη με τη Δανία.

Όπως λοιπόν έχει αποφασιστεί και προγραμματιστεί από το σταθμού του ΣΚΑΙ, το νέο, ανατρεπτικό επεισόδιο του Exathlon, αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα επανέλθει η κανονική ροή του προγράμματος.

Τέλος,όπως γίνεται αντιληπτό και από το τρέιλερ που έχει βγει στη δημοσιότητα, το παιχνίδι φαίνεται πως θα επιστρέψει με τον πιο δυναμικό και ανατρεπτικό τρόπο, με τον παρουσιαστή, Γιώργο Καράβα, να μεταφέρει ορισμένα στιγμιότυπα των αγώνων, που κορυφώνουν την αγωνία των τηλεθεατών.