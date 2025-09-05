Έρχεται το GNTM: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα - Δείτε το τρέιλερ

Το απόλυτο ριάλιτι μόδας GNTM, έρχεται με έναν ανανεωμένο και γεμάτο ανατροπές κύκλο!

Είναι πλέον επίσημο! Το GNTM, επιστρέφει σε ένα σόου γεμάτο ανατροπές.

Πιο συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του παιχνιδιού μόδας, καθιστώντας μάλιστα σαφές, πως η πρεμιέρα, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Το ριάλιτι μόδα, φαίνεται πως φτάνει ανανεωμένο, με φρέσκα πρόσωπα , νέες ιδέες και ξεχωριστές δοκιμασίες, που θα οδηγήσουν τους κριτές να αναδείξουν το επόμενο Greece’s Next Top Model.

Όπως λοιπόν έχει γίνει γνωστό το πρώτο επεισόδιο του παιχνιδιού αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από τη συνηθισμένη ώρα, με τους κριτές να έχουν ήδη λάβει τις θέσεις τους.

Ταυτόχρονα, το Star Channel, ανήρτησε στο instagram, το τρέιλερ της εκπομπής, γράφοντας στη λεζάντα «ΠΡΕΜΙΕΡΑ GNTM 2025 στο Star, Παρασκευή 19/9 στις 21:00».

Στην κριτική επιτροπή το παρών θα δώσουν: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζνεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντυ Γαβριηλίδης.

Ενώ στην αφήγηση του τρέιλερ ακούγεται η φωνή του μοντέλου: Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ του σταθμού:

{https://www.instagram.com/reel/DOOtRXxjVfh/?utm_source=ig_embed}