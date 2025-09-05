Games
«Καλημέρα Ελλάδα»: Στάθης –Λιβαθυνού οι πρώτες δηλώσεις πριν την πρεμιέρα

«Καλημέρα Ελλάδα»: Στάθης –Λιβαθυνού οι πρώτες δηλώσεις πριν την πρεμιέρα
Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει για 35η χρονιά, με ένα νέο δημοσιογραφικό δίδυμο στην παρουσίαση. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης, παρέδωσε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, οι οποίοι ετοιμάζονται για την έναρξη της σεζόν.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00 το πρωί, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού. Οι δύο δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν να δώσουν νέα πνοή στη μακροχρόνια, καθημερινή εκπομπή, διατηρώντας ωστόσο τον βασικό της χαρακτήρα.

«Καλημέρα Ελλάδα» : Όσα αποκάλυψε το δημοσιογραφικό δίδυμο λίγο πριν την πρεμιέρα

Οι δύο παρουσιαστές και δημοσιογράφοι λοιπόν, μίλησαν στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ενώ δεν έκρυψαν την ανυπομονησία και τη χαρά τους, που αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση του σταθμού.

Ο Παναγιώτης Στάθης, μιλώντας στον ρεπόρτερ της εκπομπής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά, μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία δουλεύει πυρετωδώς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό να γίνεσαι ο δέκτης μια επιλογής, η οποία σηματοδοτεί μια επανέναρξη για την ιστορικότερη εκπομπή της τηλεόρασης. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μια καινούργια πρόταση υπό τη σκέπη αυτού του ιστορικού τίτλου».

Αναφορικά μάλιστα με τη συνεργάτιδά του δήλωσε: «Η Άννα είναι μια υπέροχη συνάδελφος. Την Άννα την ξέρω από πολύ μικρή, είναι μια πολύ αξιοπρεπής γυναίκα, σοβαρή, μαχήτρια, δημοσιογραφάρα και θα δέσουμε πολύ ωραία».

Αντίστοιχα, η Άννα Λιβαθυνού, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι στον ΑΝΤ1. Τι να πει κανείς για αυτή την ιστορική εκπομπή με Γιώργο Παπαδάκη; Τον Παναγιώτη τον γνωρίζω πολύ καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Είναι ένα υπέροχο παιδί, έχω πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του».

Το δημοσιογραφικό δίδυμο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00!

