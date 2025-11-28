«5Χ5» με τον Θάνο Κιούση, σήμερα το απόγευμα στον ΑΝΤ1.

Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο απρόβλεπτους celebrity αρχηγούς, που έχουν κάνει την έρευνά τους και έρχονται για να παίξουν και να «αποκαλύψουν» τις απρόβλεπτες απαντήσεις, πουθα τους χαρίσουν την πολυπόθητη νίκη!

O Τόνυ Δημητρίου και η Στεφανία Γκουρνέλου θα είναι «αντίπαλοι» σε 2 άκρως διασκεδαστικά επεισόδια με στόχο να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 30 χρόνιαβρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που έχει ανάγκη.

Η Στεφανία Γκουρνέλου είναι πολυτάλαντη και ερωτευμένη με το καλύτερο παιδί! Επιθυμία της είναι να πιει ένα καφεδάκι με την Μέριλ Στριπ, ενώ στόχος της στο «5X5» CELEBRITY είναι μόνο η νίκη!

{https://www.youtube.com/watch?v=zt0BRt_0T-Y}

Απέναντί της παίζει «αντίπαλος» ο αγαπημένος της ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου, ο οποίος θέλει να γεύεται ασταμάτητα γλυκά και γενικότερα να το ρίχνει έξω! Έρχεται αποφασισμένος να κερδίσει τη μάχη του «5X5» CELEBRITY!

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη και «αποκαλυπτική» αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και πολλά απρόοπτα!

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες… Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

{https://www.youtube.com/watch?v=_Qu_5AauTUA}

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

