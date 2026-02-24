Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Η είδηση της αρρώστιας του Τσατσάνη, αλλά και η αποκάλυψη του Φώντα ότι ήταν ενήμερος για την κατάσταση της υγείας του, δημιουργεί νέες εντάσεις στους ήρωες.
Η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε Διαμάντω και Μαλεφιτσάκη είναι ηλεκτρισμένη, ενώ ο Νίκος με την Μάγδα έρχονται υπερβολικά… κοντά!
{https://www.youtube.com/watch?v=_6qWT5F1m_o}
Ο Μιχαήλος ανακοινώνει στ’ αδέρφια ότι θα φύγει στο εξωτερικό, όμως μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής θα αλλάξει τα σχέδιά του.
Παράλληλα, η καταγγελία ενός άνδρα στην αστυνομία θα βάλει τους ήρωες σε νέους μπελάδες, ενώ αποκαλύπτεται ποιος έχει τα λεφτά!
{https://www.youtube.com/watch?v=DC-MOvcZnMw}