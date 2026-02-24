«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε απόψε στις 20:00.
Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε.
Στο σπίτι Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του.
{https://www.youtube.com/watch?v=oZobrDwatOI}
Ο Άγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια καταστροφική οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν από την τελική του κίνηση.
Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.
{https://www.youtube.com/watch?v=eg8J-mrdzc0}