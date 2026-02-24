Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel».

Η Αλίκη και ο Πέτρος προσπαθούν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον μέσα στην αγωνία τους για τον Νικόλα.

Ο Άρης ζητά επίμονα από την Αλίκη να τη δει, λέγοντάς της ότι γνωρίζει κάτι σοβαρό που αφορά τον Πέτρο και την απόπειρα δολοφονίας του και αφήνοντας την Αλίκη γεμάτη φόβο και ερωτήματα.

Η Σοφία πληρώνει το τίμημα της απιστίας της, καθώς ο Αλέξανδρος τη διώχνει από το δωμάτιό τους και η μεταξύ τους ρήξη μοιάζει πλέον οριστική.

{https://www.youtube.com/watch?v=X7Lxt7LrRMs}

Η Ολυμπία δεν σκοπεύει να μείνει αμέτοχη και αρχίζει να κινεί τα νήματα, αποφασισμένη να μάθει όλη την αλήθεια για τον Ιάσονα. Η Κυβέλη καταφεύγει σε επικίνδυνες συμφωνίες για να σώσει τον Νικόλα, όμως έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις που δρουν «από πολύ ψηλά».

{https://www.youtube.com/watch?v=5nsdH3yFUGA}

Η Μελίνα βάζει μπροστά το σχέδιό της, αλλά η έντονη αδιαθεσία της βάζει την Λίτσα σε υποψίες… Στη φυλακή, ο Ρήγας μαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν του Χατζημήτρου, ενώ στο αστυνομικό τμήμα έρχεται η εντολή για την μεταφορά και εκτέλεση του Νικόλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=KZl2fOa31e8}