Παραδόθηκε στις Αρχές ο 64χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, έπειτα από σχετική καταγγελία της οικογένειας του θύματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το πρωί του Σαββάτου ο 64χρονος οικογενειακός φίλος αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη. Δέκα λεπτά πριν από τις 10:00 το πρωί, ο 64χρονος καταγράφεται στον διάδρομο της πολυκατοικίας. Με κλειδιά, ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος, μπαίνει μέσα και διαπιστώνει ότι η μητέρα των κοριτσιών απουσιάζει. Λίγα λεπτά αργότερα η μητέρα των κοριτσιών επιστρέφει στο σπίτι και βλέπει τον 64χρονο να προσπαθεί να κάνει πράξη τις αρρωστημένες του ορέξεις, σε ένα κορίτσι με αναπηρία. Εκείνος πετάγεται από το κρεβάτι και λίγο αργότερα ακολουθεί μάχη μεταξύ τους. Ο δράσης την χτυπάει μέσα στο ίδιο της το σπίτι και στη συνέχεια το βάζει στα πόδια.

Παράλληλα η κόρη του 64χρονου προχωρά σε μία σοκαριστική καταγγελία. Η ίδια υποστηρίζει πως σε ηλικία 7 ετών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον ίδιο της τον πατέρα.

«Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου». «Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας της 25χρονης

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει. Η μητέρα της 25χρονης, δήλωσε πως «πήγα στο φαρμακείο να πάρω γυαλιά και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον φερόμενο ως δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου».

«Τρέχει και κρύβεται στην τουαλέτα και ρίχνω διάφορα. Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις, ρίχνει μπουνιά στο μάτι του παιδιού που ασέλγησε», τόνισε. Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να δραπετεύσει. Η μητέρα σημειώνει ότι «δεν τα έχω αφήσει 25 χρόνια καθόλου, άνεργη, με καμία βοήθεια από κανένα κράτος. Τα παιδιά μου στη μιζέρια από χρήματα, είμαστε ξεχασμένοι από τον θεό».

