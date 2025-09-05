Games
«Breakfast @ Star: Χατζίδου και Παύλου κάνουν πρεμιέρα στις 15/9

«Breakfast @ Star: Χατζίδου και Παύλου κάνουν πρεμιέρα στις 15/9
Η ομάδα από την οποία θα αποτελείται η εκπομπή.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45, τα πρωινά αποκτούν και πάλι… γεύση, χαμόγελο και πολλή ενέργεια με την πιο κεφάτη παρέα!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου για 4η χρονιά, υπόσχονται να μας καλημερίζουν με την ανεβασμένη τους διάθεση και τον ακαταμάχητο αυθορμητισμό τους. Με την ειλικρινή τους χημεία, το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αμεσότητά τους, καταφέρνουν πάντα να φτιάχνουν την ατμόσφαιρα και να προσφέρουν το πιο απολαυστικό και πλούσιο πρωινό!

Lifestyle επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό, τηλεοπτικά νέα, «καυτό» παρασκήνιο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζώδια και μαγειρική, όλα σερβιρισμένα σε έναν… δίσκο γεμάτο ενέργεια.

Στην παρέα της Ελένης και του Ετεοκλή οι… κλασικές αξίες, που δίνουν άλλη γεύση στο αγαπημένο πρωινό και έχουν τη «μυστική συνταγή» για να μας φτιάχνουν τη μέρα. Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη showbiz και στην τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Η σταθερή αξία, Άση Μπήλιου, καθημερινά αναλύει, με απόλυτη ακρίβεια, τις αστρολογικές όψεις της ημέρας και όχι μόνο! Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, η Άση είναι εδώ για να το αποκαλύψει με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει και να χαρίζει απαντήσεις στα… καθημερινά μας διλήμματα.

Στην κουζίνα του Breakfast@Star, ο Γιώργος Ρήγας, που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025, θα μοιραστεί μαζί μας τα... μικρά του μυστικά για νόστιμες και εύκολες συνταγές, φέρνοντας την τέχνη της μαγειρικής στο καθημερινό μας τραπέζι.

